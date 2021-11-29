Лицензия на осуществление страховой деятельности, в том числе при переоформлении или замене такого документа, больше не будет выдаваться на бумажном носителе. Изменения определены указанием Банка России.

«Право на осуществление страхования, перестрахования, взаимного страхования, посреднической деятельности в качестве страхового брокера будет подтверждать выписка из единого государственного реестра субъектов страхового дела. Документ субъекты страхового дела станут получать в электронном виде», — говорится в пресс-релизе ЦБ.



Указание вступит в силу 10 декабря текущего года. Субъектам страхового дела, которые получили (получат) лицензии на бумажном носителе до этого, переоформлять их не требуется.