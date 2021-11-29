Банк России ожидает, что ему пока придется сохранить жесткость в своей политике, чтобы вернуть инфляцию к цели вблизи 4%, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

По данным Росстата, инфляция в России в октябре ускорилась в годовом выражении до 8,13% с 7,4% месяцем ранее. При этом на 22 ноября она замедлилась до 8,05%.

«Сегодня инфляция нас сильно беспокоит. Она в два раза превысила нашу цель в 4%, мы повысили ставку, и ожидаем пока, что нам придется сохранить жесткость в политике, чтобы вернуть инфляцию к цели», — сказала Набиуллина, выступая на брифинге Ассоциации европейского бизнеса.

По прогнозу Банка России, годовая инфляция по итогам 2021 года ожидается в интервале 7,4—7,9%. С учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4—4,5% в 2022 году и в дальнейшем будет находиться вблизи 4%. Однако на прошлой неделе регулятор убрал из документа по инфляционным ожиданиям прогноз на конец текущего года, но подтвердил на 2022-й.

Также Банк России сохраняет прогноз по темпу роста ВВП России в 2021 году в 4—4,5%, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

«Мы ожидаем по этому году, что темпы роста будут 4—4,5%, на следующие годы — 2—3%», — сказала она, выступая на брифинге Ассоциации европейского бизнеса.

Согласно официальному прогнозу Банка России, экономика страны в текущем году вырастет на 4—4,5%, Минэкономразвития прогнозирует рост показателя по итогам года на 4,2%.