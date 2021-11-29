Чистая прибыль банка «Уралсиб» за девять месяцев 2021 года составила 9,3 млрд рублей по сравнению с убытком 1,1 млрд рублей за аналогичный период прошлого года. Такие данные консолидированной финансовой отчетности в соответствии с международными стандартами (МСФО) представлены в релизе кредитной организации.



Чистые процентные доходы выросли на 2,7 млрд рублей (на 15,9%) и составили 19,4 млрд, чистые комиссионные доходы — на 1 млрд рублей (на 20,3%) и составили 6,2 млрд.

Активы банка увеличились с начала года на 42,2 млрд рублей (8,3%) с 505,6 млрд до 547,8 млрд. Собственные средства (капитал) банка выросли с 96,4 млрд рублей до 104,9 млрд.