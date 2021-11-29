Российские банки выдали в октябре 2021 года 145 тыс. ипотечных кредитов на общую сумму 440 млрд рублей, следует из данных Объединенного кредитного бюро (ОКБ), располагающего информацией о примерно 95% выдаваемых в стране ипотечных кредитах. Количество выданной ипотеки сократилось на 4% по отношению к сентябрю 2021 года (151 тыс. кредитов) и на 29% по отношению к октябрю прошлого года (205 тыс. кредитов). Объем предоставленных средств снизился за месяц на 2% (451 млрд рублей в сентябре) и на 16% в годовом выражении (527 млрд рублей в октябре 2020 года).

Как отмечают в бюро, несмотря на октябрьское сокращение ипотечного кредитования, количество выданных с начала года ипотечных кредитов (1,48 млн кредитов) все еще на 12% больше, чем за январь — октябрь прошлого года (1,33 млн кредитов), а объем кредитования (4,28 трлн рублей) оказался не только на 31% больше, чем за аналогичный период прошлого года (3,27 трлн), но и превысил объем кредитов, выданных за весь 2020 год (4,27 трлн), как и за любой другой предыдущий год.

Средняя полная стоимость ипотечного кредита (ПСК, процентная ставка и иные платежи) в октябре выросла на 0,1 процентного пункта, до 9,3% годовых. В октябре прошлого года ПСК в сегменте ипотечного кредитования составляла 8,7% годовых.

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Среди 30 регионов, в которых выдается наибольшее количество ипотечных кредитов, в октябре по сравнению с октябрем прошлого года наибольшее сокращение выданной ипотеки было в Краснодарском крае и Санкт-Петербурге (на 40%), Алтайском крае, Чувашии и Воронежской области (на 36%), а также в Москве (на 35%). Наименьшее сокращение выдач — в Ставропольском крае (на 15%), Хабаровском крае (на 14%) и Приморском крае (на 7%).

«Быстрый рост стоимости квадратного метра, а также увеличение ставок в сегменте ипотечного кредитования привели во второй половине года к снижению количества новых кредитов на покупку жилья. Тем не менее выдача в этом году все еще остается рекордной как в количественном выражении, так и по объему предоставленных средств в особенности. Последнее обстоятельство связано с существенным ростом средней суммы, которую россияне берут в долг», — комментирует генеральный директор ОКБ Артур Александрович.