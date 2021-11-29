Президент РФ Владимир Путин подписал закон, освобождающий семьи как минимум с двумя детьми от налога на доходы физических лиц при продаже квартиры с целью улучшения жилищных условий. Об этом сообщается на сайте Госдумы РФ.

«Законом освобождаются от НДФЛ те доходы, которые были получены при продаже жилой недвижимости семьями с двумя и более детьми, в случае приобретения нового жилья в целях улучшения жилищных условий», — говорится в сообщении.

Закону придается обратная сила: норма будет действовать в отношении указанных доходов, полученных начиная с 1 января 2021 года.



Также освобождаются от НДФЛ доходы, полученные гражданами в рамках стимулирования вакцинации и в рамках мероприятий по догазификации.