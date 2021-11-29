Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил новые правила взаимодействия государственных учреждений и работодателей с Фондом социального страхования, предусматривающие беззаявительный порядок выплаты пособий по временной нетрудоспособности и в связи с материнством. Об этом сообщается на сайте правительства.

«С 2022 года все больничные листы будут оформляться только в электронном виде, а пособия по ним начисляться автоматически. Беззаявительный порядок также распространится на выплаты пособий по беременности и родам и при рождении ребенка», — отмечается в сообщении.

Пособия, как и прежде, будут выплачиваться напрямую из ФСС, только теперь гражданам не придется подавать для этого никаких заявлений и документов, поясняют в Кабмине. Сведения о размере заработной платы, уходе в отпуск по беременности и родам будут поступать в ФСС от работодателя, а о факте рождения ребенка — из информационной системы ЗАГС.

Электронные листки нетрудоспособности больницы и поликлиники будут загружать в единую информационную систему ФСС («Соцстрах»). Уже оттуда информация об открытии, продлении или закрытии больничного автоматически поступит работодателю, а также самому сотруднику в личный кабинет на портале госуслуг.

На основании полученных сведений и документов ФСС рассчитает сумму пособия и выплатит ее работнику. Информация о назначении и выплате пособия будет размещаться в единой государственной информационной системе социального обеспечения и направляться гражданам в личный кабинет на портале госуслуг.

При необходимости для проверки сведений ФСС может запрашивать дополнительную информацию у Пенсионного фонда, Федеральной налоговой службы и других государственных учреждений.



«Новый порядок уменьшит объем бумажной работы для работодателей, избавит граждан от подачи заявлений и ускорит перечисление выплат», — рассчитывают в правительстве.