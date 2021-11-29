Основные фондовые торги в РФ завершились в плюсе, свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи прибавил 1,8% к уровню закрытия предыдущих торгов и составил 3 879,54 пункта. Индекс РТС повысился на 3,1% — до отметки 1 638,72.

Акции «ЛУКОЙЛа» подорожали на 4,12%, СберБанка — на 4,1%, «Газпрома» — на 3,62%, Mail.ru — на 2,78%, Московской биржи — на 1,33%, «Магнита» — на 1,21%. Бумаги «Полюса» снизились в цене на 1,24%, МТС — на 1,17%, «Норникеля» — на 0,31%, «Яндекса» — на 0,2%.



«Российский рынок акций вернулся к покупкам подешевевших ранее активов, — констатирует старший трейдер УК «Альфа-Капитал» Владислав Силаев. — Первый шок после новостей о выявлении нового штамма коронавируса прошел, к инвесторам вернулась способность трезво оценивать ситуацию и покупать. Сообщения фармпроизводителей о том, что они готовы быстро адаптировать свои вакцины к очередному штамму, явно успокаивают участников торгов».



«На российском фондовом рынке в понедельник выступили покупатели — вся рыночная паника уже отражена в котировках, самое время наиболее смелым выкупить то, что изрядно подешевело», — согласна старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова.

