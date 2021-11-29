Президент Федерального резервного банка Атланты Рафаэль Бостик заявил о готовности Федеральной резервной системы США повысить ставки в следующем году один или два раза и ускорить сокращение темпов скупки активов, сообщает CNBC .



По словам Бостика, если новый вариант коронавируса будет развиваться аналогично предыдущим, то он вызовет меньшее замедление экономического роста, чем дельта-вариант. Сейчас, отмечает он, в американской экономике наблюдается мощный импульс, который может помочь преодолеть трудности возможной новой волны. По мнению Бостика, для ФРС было бы «разумным» завершить покупку активов к концу I квартала или в начале II квартала следующего года, если экономика продолжит двигаться по той же траектории.

В пятницу Бостик заявил, что ничего не исключает и повышение процентных ставок в 2022 году как минимум дважды, «безусловно, возможно». Этот взгляд разделяет и Фил Орландо из Federated Hermes. Он ожидает, что ФРС повысит процентные ставки несколько раз в течение следующих двух лет, чтобы сдержать массовый рост цен на автомобили, жилье и продукты питания.

«Наше предположение состоит в том, что мы увидим два повышения ставки ФРС на четверть пункта во второй половине следующего года и, возможно, еще одно повышение на четверть пункта в течение календарного 2023 года», — заявил он CNBC .

По мнению эксперта, из-за всплеска инфляции ФРС может перейти к более быстрому сворачиванию стимулирования и после полного отказа от QE начать поднимать ставки. Именно эта перспектива может застать финансовые рынки врасплох.

Сергей МОЗГОЛОВ для Banki.ru

