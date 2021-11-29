Рубль заметно укрепил позиции к доллару и евро по итогам основной валютной сессии понедельника, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс доллара расчетами «завтра» на 19:01 мск составил 74,65 рубля, что на 95 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро на 19:00 стоил около 84,11 рубля (минус 1,4 рубля).

В ходе сессии было проведено 55,4 тыс. сделок с долларом на 3,1 млрд долларов и 9,2 тыс. сделок с евро на 467 млн евро. Курсовые диапазоны с начала сессии составили 74,24—75,26 рубля за доллар и 83,68—85 рублей за евро.

«Курс рубля отыграл часть пятничного провала. При этом весь спектр рисков сохраняется в силе, хотя именно сейчас инвесторы настроены доброжелательно», — комментирует старший трейдер УК «Альфа-Капитал» Владислав Силаев.

«В понедельник на валютных рынках EM участники торгов преимущественно фиксировали прибыль по доллару после глобального бегства от риска в конце прошедшей недели, однако в целом настроения инвесторов были не столь однозначными. <…> рубль получал основную поддержку не от восстановления валют-аналогов на развивающихся рынках, а от подъема цен на нефть, предпринимавших попытку вернуть отметку в 76 долларов за баррель марки Brent. К вечеру котировки прибавляли более 5%. Кроме того, определенным стимулом для российской валюты могли стать новости о подготовке планируемого саммита РФ — США», — рассуждает начальник отдела банков и денежного рынка ИК «Велес Капитал» Юрий Кравченко.



«В настоящее время рынок ожидает новой информации в отношении нового штамма коронавируса, и после пятничной панической реакции участники торгов, вероятно, будут сохранять осторожные позиции. Отметим, что на внутреннем рынке с появлением рисков новой волны пандемии появились ожидания возможного смягчения позиции ЦБ в отношении процентной политики», — добавляет аналитик.