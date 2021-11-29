Альфа-Банк начал использовать искусственный интеллект для принятия кредитных решений в розничном сегменте. Об этом в понедельник рассказали в кредитной организации.

Как поясняется в сообщении, ИИ анализирует трансакционную активность клиента и данные из разных источников — например, использование клиентами продуктов банка. Технология помогает сформировать решение по кредиту быстрее, а работу алгоритмов сделать более точной.

«Такой подход позволяет лучше оценить клиента и отойти от общепринятой практики использовать экспертные правила в дополнение к моделям, — подчеркивают в банке. — Также удалось поменять подход к управлению стратегией выдачи кредитов — правил стало меньше, контролировать их стало проще. Всю основную работу при принятии решения теперь выполняет система искусственного интеллекта».

В результате больше клиентов смогут получить кредит, заключают в финучреждении.



«Использование искусственного интеллекта в скоринговой модели — как раз тот случай, когда машина помогает дать клиенту суперсервис за счет быстрого ответа на запрос. Уже сейчас мы вдвое сократили число экспертных отказов в кредите клиентам», — комментирует член правления, директор по управлению рисками Альфа-Банка Андрей Гулецкий.