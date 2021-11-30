С 1 января 2023 года российские компании, более четверти капитала которых принадлежит владельцам из офшоров, не смогут получить субсидии и инвестиции из бюджета. Как сообщает РБК , это предусмотрено законом, который подписал президент России Владимир Путин. Документ был размещен накануне на портале правовой информации.

Российские компании не смогут рассчитывать на бюджетные субсидии и инвестиции, если доля прямого или косвенного участия офшорных компаний (используемых для промежуточного владения активами) в их уставном капитале превысит 25%.

При этом в расчете доли офшорного бизнеса не будет учитываться прямое или косвенное участие в капитале российских публичных акционерных обществ, в том числе в статусе международной компании. Их акции должны обращаться на торгах в России. То же правило будет действовать в случае участия офшорных компаний в капитале российских юрлиц через капитал ПАО.

Кроме того, на выплаты не смогут претендовать и иностранные компании, которые зарегистрированы на территориях, внесенных Министерством финансов в список используемых для офшоров.

До того как закон вступит в силу, государство по-прежнему будет выдавать субсидии и инвестиции российским компаниям с долей участия офшоров менее 50%.

Законопроект об изменениях в Бюджетном кодексе правительство внесло в Госдуму 30 сентября этого года. Необходимость сокращения разрешенной доли участия офшорных компаний Кабинет министров объяснял «дальнейшим стимулированием деофшоризации», следует из пояснительной записки.



Как говорили в правительстве, нововведения позволят уменьшить «негативное влияние» иностранных санкций против собственности россиян с офшорным владением. В новый список офшорных территорий, который составит Минфин, внесут Кипр и Гонконг, отмечали в записке члены Кабмина.