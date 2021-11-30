С 1 января 2023 года российские компании, более четверти капитала которых принадлежит владельцам из офшоров, не смогут получить субсидии и инвестиции из бюджета. Как сообщает РБК, это предусмотрено законом, который подписал президент России Владимир Путин. Документ был размещен накануне на портале правовой информации.

Российские компании не смогут рассчитывать на бюджетные субсидии и инвестиции, если доля прямого или косвенного участия офшорных компаний (используемых для промежуточного владения активами) в их уставном капитале превысит 25%.

При этом в расчете доли офшорного бизнеса не будет учитываться прямое или косвенное участие в капитале российских публичных акционерных обществ, в том числе в статусе международной компании. Их акции должны обращаться на торгах в России. То же правило будет действовать в случае участия офшорных компаний в капитале российских юрлиц через капитал ПАО.

Кроме того, на выплаты не смогут претендовать и иностранные компании, которые зарегистрированы на территориях, внесенных Министерством финансов в список используемых для офшоров.

До того как закон вступит в силу, государство по-прежнему будет выдавать субсидии и инвестиции российским компаниям с долей участия офшоров менее 50%.

Законопроект об изменениях в Бюджетном кодексе правительство внесло в Госдуму 30 сентября этого года. Необходимость сокращения разрешенной доли участия офшорных компаний Кабинет министров объяснял «дальнейшим стимулированием деофшоризации», следует из пояснительной записки.

Как говорили в правительстве, нововведения позволят уменьшить «негативное влияние» иностранных санкций против собственности россиян с офшорным владением. В новый список офшорных территорий, который составит Минфин, внесут Кипр и Гонконг, отмечали в записке члены Кабмина.