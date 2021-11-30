Президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий в Бюджетном кодексе уровень первичного структурного дефицита федерального бюджета в процентах к ВВП на постоянной основе, сообщило РИА Новости. Документ опубликован накануне на официальном портале правовой информации.

Размер первичного структурного дефицита бюджета РФ, согласно закону, начиная с 2022 года будет определяться не фиксированной суммой, а исходя из отношения к объему экономики — на уровне 0,5% от ВВП, указанного на соответствующий год в законе «О федеральном бюджете».

Первичный дефицит — это дефицит бюджета за вычетом расходов на обслуживание долга. А если дефицит фиксируется даже при отсутствии финансовых проблем, когда экономика страны работает на полную мощность, он называется структурным. Первичный структурный дефицит используется для расчета предельных расходов бюджета в рамках бюджетного правила. На 2021 год структурный дефицит предусматривался в размере 1,46 трлн рублей, на 2022 и 2023 годы — по 585 млрд, на 2024 год — 575 млрд.

Закон также расширяет полномочия правительства в части использования средств бюджета без одобрения парламента. В частности, документ устанавливает право Кабмина в случае снижения цен на нефть ниже базового уровня направлять средства Фонда национального благосостояния в объеме до 1% ВВП на софинансирование добровольных пенсионных накоплений граждан, на покрытие дефицита федерального бюджета и бюджета Пенсионного фонда РФ.

Такое право у правительства было и раньше — в качестве временной меры на период кризиса. Теперь оно будет действовать постоянно и позволит оперативно балансировать бюджетную систему.



На постоянной основе закрепляется и возможность увеличения предусмотренных в бюджете сумм на реализацию или приобретение драгоценных металлов и камней без внесения изменений в закон о бюджете. Таким образом, правительство в чрезвычайных ситуациях сможет по поручению президента быстро реализовать ценности Госфонда России, получив средства для финансирования экстренных потребностей.