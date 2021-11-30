По итогам ежегодной распродажи «черная пятница» суммарные траты россиян выросли в полтора раза по сравнению с предыдущей неделей, пишут «Известия» со ссылкой на данные исследования Tinkoff CoronaIndex. Больше всего увеличились расходы в категориях «фитнес» — на 65%, «одежда» — на 46% и «красота» — на 35%.

По данным исследования, наибольшие траты в период распродаж «черная пятница» с 25 по 27 ноября пришлись на пять категорий: «супермаркеты», «одежда», «дом и ремонт», «фастфуд» и «автосервис». В них россияне совокупно потратили в 3,4 раза больше, чем в остальных сферах. Также заметно выросли траты россиян на билеты в театры и на концерты (плюс 27%), на товары для дома и ремонта (плюс 22%), развлечения (плюс 21%) и зоотовары (плюс 20%).

Несмотря на рост трат, объем продаж в натуральном выражении снизился, если сравнивать с прошлогодним периодом. Это следует из данных оператора «Платформа ОФД». Объем реализации одежды и обуви в натуральном выражении оказался на 11% ниже, чем в прошлом году, а в денежном — на 2% выше. Продажи электроники и бытовой техники в штуках упали на 13%, но заплатили за покупки в этой категории на 17% больше. Товаров для дома, ремонта и хозяйства в натуральном выражении купили на 4% меньше, а в денежном — на 21% больше.

Исследование: за год бюджет на покупки в «черную пятницу» в России вырос на треть Несмотря на недоверие россиян к ноябрьской распродаже, каждый восьмой планирует покупки в «черную пятницу» со средним чеком 18,5 тыс. рублей, что на треть больше, чем в прошлом году (13,8 тыс. рублей). Об этом свидетельствуют данные опроса сервиса по поиску работы SuperJob.

Эксперты «Платформы ОФД» отметили, что в этом году продажи «черной пятницы» в Интернете оказались выше прошлогоднего уровня в 1,5 раза. Однако в целом с учетом офлайн-сегмента итоги реализации в натуральном выражении ниже на 5—8%, чем годом ранее, а в денежном — выше на 10—12%. В компании подчеркнули, что переход покупателей в онлайн стал еще более уверенным.

По данным «Платформы ОФД», в онлайне наибольший рост продаж продемонстрировали продукты питания, увеличившись в три раза в сравнении с прошлым годом. При этом средний чек покупки тоже поднялся на 7%, до 1 230 рублей. В стационарной рознице реализация продуктов в натуральном выражении выросла на 4%, в денежном — на 5%.

По данным онлайн-гипермаркета Vprok.ru (доставка из «Перекрестка»), в период проведения акции на 200—300% вырос спрос на некоторые ингредиенты для традиционных новогодних блюд, сообщили в пресс-службе Х5 Retail Group. Лидером продаж стали крабовые палочки: их реализация в Москве выросла на 307% по сравнению с предыдущей неделей. Спрос на консервированный зеленый горошек вырос на 238%, на консервированную сладкую кукурузу в Москве — на 197%, в Санкт-Петербурге — на 81%.

В Metro подчеркнули, что акции распространялись в том числе на сыр, конфеты в коробках, охлажденную рыбу, бытовую химию, новогодние елки и елочные украшения, кофе, алкоголь.