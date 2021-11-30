Законы о дополнительных гарантиях трудовых прав для работников с детьми и для ухаживающих за людьми с инвалидностью первой группы вступают в силу во вторник.

Как напоминает ТАСС, Госдума приняла законы в третьем чтении 9 ноября, президент России Владимир Путин подписал их 19 ноября. Авторами этих инициатив выступили вице-спикер Совфеда Галина Карелова, глава комитета верхней палаты парламента по социальной политике Инна Святенко и ее заместитель Мохмад Ахмадов.

Первый закон увеличивает с пяти до 14 лет возраст детей, при котором их одиноких родителей не могут привлекать без согласия последних к сверхурочной работе, в том числе ночью и в праздники. Это также касается семей, где один из родителей работает вахтовым методом, и работников, воспитывающих как минимум трех детей.

Второй закон включает работников, осуществляющих уход за людьми с инвалидностью первой группы, в круг лиц, которым коллективным договором могут устанавливаться ежегодные дополнительные отпуска без сохранения заработной платы в удобное для них время продолжительностью до 14 календарных дней.

Как заявила ТАСС Галина Карелова, вступившие в силу федеральные законы в значительной степени расширяют социальные гарантии отдельных категорий граждан в сфере трудовых отношений. «На примере изменений в Трудовой кодекс РФ мы наблюдаем последовательную реализацию адресной государственной поддержки», — сказала она.



По ее словам, в процессе разработки законопроектов учитывались конкретные условия и определенные жизненные ситуации, затрагивающие семьи с детьми, а также работников, которые осуществляют уход за людьми с инвалидностью. «Нашей целью является создание более комфортных условий для осуществления трудовой деятельности без ущерба воспитательному процессу или заботе о гражданах с ограниченными возможностями», — добавила она.