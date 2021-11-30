Фондовые торги в России открылись во вторник в «красной зоне», свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:02 мск индекс Мосбиржи потерял 1,11% по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и составил 3 836,47 пункта. Индекс РТС опустился на 1,64% — до отметки 1 611,82.



Тем временем рубль, немного укреплявшийся к доллару и евро через час после старта торгов, перешел к ослаблению. На 9:49 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 74,95 рубля (плюс 35 копеек к уровню закрытия предыдущих торгов), курс евро — 84,86 рубля (плюс 68 копеек). Курсовые диапазоны расширились до 74,35—74,99 рубля за доллар и 84—84,87 рубля за евро.

«Внешний фон вновь потащит вниз индекс Мосбиржи и рубль», — предупредил перед началом торгов главный аналитик компании «Алор Брокер» Алексей Антонов.

«Более полупроцента теряют американские фьючерсы, примерно на 2% падает нефть. Можно говорить о росте страхов из-за нового штамма коронавируса и неверии в то, что действующие вакцины будут эффективны против него. Но просто сейчас в отсутствие мощных драйверов роста рынки вошли в стадию высокой волатильности. Крупные инвесторы больше озабочены тем, как сохранить заработанную прибыль, поскольку из-за роста мировой инфляции в любой момент ФРС США может начать сворачивать выкуп облигаций с рынка ускоренными темпами, а то и вовсе дать прозрачный намек о скором повышении ставки. Подкосили наметившийся рост российских акций и заявления министра энергетики Саудовской Аравии Абделя Аль Сауда и российского вице-премьера Александра Новака, которые в унисон сказали о том, что омикрон их не пугает и каких-либо экстренных мер для поддержки нефти принимать не нужно», — написал он.



«Вирусные страхи не отпускают», — описывает настроение на рынке аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова.

«В начале основной сессии российские фондовые индексы, вероятно, выйдут в минус вслед за возвращением продаж на зарубежных площадках и падением цен на нефть. Новый вариант вируса, похоже, еще будет давать о себе знать как в конце этого, так и в начале следующего года, тем самым способствуя дальнейшему отступлению рисковых активов от достигнутых пиков», — отмечается в комментарии эксперта.



«Ухудшение внешней конъюнктуры и преобладание продавцов в нефти будет оказывать давление на российский фондовый рынок, — прогнозирует главный аналитик Промсвязьбанка Владимир Соловьев. — Ожидаем, что индекс Мосбиржи сегодня будет тяготеть к уровню 3 800 пунктов».

