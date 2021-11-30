СберБанк улучшил условия вкладов, повысив с 30 ноября ставки по «СберВкладу» и «СберВкладу Прайм». Как сообщили в кредитной организации, максимальная эффективная ставка по «СберВкладу» с учетом капитализации процентов увеличена до 7,01%, а для держателей годовой подписки «СберПрайм+» — до 8%.

Оба депозита открываются на срок от одного месяца до одного года включительно (можно выбрать с точностью до дня). Минимальная сумма — 100 тыс. рублей, ограничений по максимальной сумме нет. Пополнение через «СберБанк Онлайн» осуществляется без ограничений, снятие средств возможно только в объеме начисленных процентов. Открыть вклады можно в том числе в веб-версии или мобильном приложении «СберБанк Онлайн».

Также банк запустил новый промовклад «Активный возраст». Воспользоваться предложением можно будет до 31 января 2022 года.



Депозит «Активный возраст» доступен для открытия только в офисах банка. Оформить его могут женщины в возрасте 55 лет и старше и мужчины в возрасте от 60 лет. Ставка составляет 4,5% годовых при открытии вклада на шесть или девять месяцев и 5% — на 12 месяцев. Сумма депозита — от 10 тыс. до 500 тыс. рублей.