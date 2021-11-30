Группа Совкомбанка приобрела финансовую платформу Best2pay. Информация о недавней сделке раскрывается в разделе «События после отчетной даты»
«В октябре 2021 года группа закрыла сделку по приобретению за 44,9 млн долларов США (3,2 млрд рублей по курсу на дату приобретения) 100% долей в ООО «Бэст2Пэй», — сообщается в финансовом документе.
Там поясняется, что Best2pay представляет собой открытую финансовую платформу; ключевое направление бизнеса — платежные сервисы для банков, финансовых организаций, финтех-компаний и маркетплейсов по модели White Label.
«Группа находится в процессе оценки распределения стоимости приобретения на чистые активы ООО «Бэст2Пэй», — отмечается в отчете.
Согласно его данным, прибыль группы Совкомбанка за девять месяцев 2021 года достигла почти 41,5 млрд рублей против 21,9 млрд за аналогичный период 2020-го.
Ранее в ноябре Совкомбанк сообщил о покупке инвестиционного управляющего в Великобритании: 11 ноября банк приобрел 100% акций FinEx London. Сделка относится к платформе по созданию продуктов для квалифицированных инвесторов, следует из