Группа Совкомбанка приобрела финансовую платформу Best2pay. Информация о недавней сделке раскрывается в разделе «События после отчетной даты» отчета банка по МСФО за девять месяцев.

«В октябре 2021 года группа закрыла сделку по приобретению за 44,9 млн долларов США (3,2 млрд рублей по курсу на дату приобретения) 100% долей в ООО «Бэст2Пэй», — сообщается в финансовом документе.

Там поясняется, что Best2pay представляет собой открытую финансовую платформу; ключевое направление бизнеса — платежные сервисы для банков, финансовых организаций, финтех-компаний и маркетплейсов по модели White Label.

«Группа находится в процессе оценки распределения стоимости приобретения на чистые активы ООО «Бэст2Пэй», — отмечается в отчете.

Согласно его данным, прибыль группы Совкомбанка за девять месяцев 2021 года достигла почти 41,5 млрд рублей против 21,9 млрд за аналогичный период 2020-го.

