Новикомбанк ввел вклад «Новогодний».

Минимальная сумма депозита — 50 тыс. рублей. Срок составляет 367 дней. Доходность равна 8,25—9% годовых. Дополнительные взносы можно вносить без ограничения по сумме до 1 февраля 2022 года включительно. Расходные операции не допускаются.



Проценты выплачиваются в конце срока. При досрочном расторжении договора доход выплачивается по ставке вклада до востребования.

Оформить депозит можно в отделениях банка, а также через интернет-банк или мобильный банк до 1 февраля 2022 года.