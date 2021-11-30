Инвестиционный холдинг SFI (ранее «Сафмар финансовые инвестиции») Саида Гуцериева взял в Совкомбанке кредит в размере 13,7 млрд рублей, пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные холдинга в конце прошлой недели. Таким образом, он реструктуризовал свой кредитный портфель.

По данным отчетности холдинга, единственным кредитором SFI на середину года являлся ВТБ. Кредитную линию он открыл два года назад. Лимит по ней составлял 21 млрд рублей с плановым сроком погашения до декабря 2024 года. На конец прошлого года долг перед ВТБ достиг почти 18 млрд рублей. Однако затем начал снижаться, в том числе за счет продажи холдингом активов, крупнейшим из которых был НПФ «Сафмар». На конец первого полугодия долг перед ВТБ составлял 15,5 млрд рублей.

В III квартале SFI продал кредитного брокера «Директ кредит центр» за 1,3 млрд рублей и НПФ «Моспромстрой-фонд» ориентировочно за 500 млн рублей. Часть средств в размере 1 млрд рублей он направил на пополнение капитала лизинговой компании «Европлан», готовящейся к IPO. Холдинг «рассматривает возможность подготовки «Европлана» к потенциальному IPO в зависимости от рыночной конъюнктуры», заявил его представитель, но добавил, что «никаких официальных решений в отношении» размещения не принято. Частично свободные денежные средства (400 млн рублей) были направлены на увеличение принадлежащей SFI доли в ретейлере «М.Видео». В результате к концу III квартала, как следует из отчетности по РСБУ, долг холдинга перед ВТБ сократился до 13,7 млрд рублей. Эта задолженность и была рефинансирована в Совкомбанке. «Это не кредитная линия, а единовременный кредит», — пояснил представитель холдинга.

С марта 2021 года, как сказано в отчетности холдинга за полугодие, ставка по кредиту ВТБ была уменьшена на 3,25 процентного пункта, до 8% годовых. При этом банк в одностороннем порядке вправе был увеличить размер процентной ставки в случае повышения ключевой ставки ЦБ (с конца июня выросла на 2 п. п., до 7,5%) или среднеарифметического значения за календарный месяц ставки бескупонной доходности ОФЗ со сроком до погашения в три года (сейчас около 8,7% годовых). Кредит Совкомбанка должен быть погашен в ноябре 2024 года, а ставка по нему составляет ключевую ставку ЦБ + 1,85 п. п., следует из раскрытия холдинга. То есть составляет 9,35% годовых.

На дальнейшее сокращение задолженности может повлиять реализация казначейских акций SFI, решение о которой принял совет директоров, сообщил 29 ноября холдинг. Этот пакет в размере 1,7% от капитала на конец торгового дня понедельника стоил на Московской бирже почти 950 млн рублей. Если же «Европлану» удастся провести в ближайшее время IPO, то у холдинга даже сформируется положительная чистая денежная позиция, в результате чего, как прогнозировали эксперты, можно было бы осуществить выкуп привилегированных акций «РуссНефти», находящихся сейчас у банка «Траст» и ВТБ. Однако, по словам представителя холдинга, в перспективе года делать этого не планируется.