В российском сегменте Интернета за последние два месяца почти удвоилось число пиратских и фейковых онлайн-кинотеатров, пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные компаний по кибербезопасности.

По данным компании Infosecurity a Softline Company, с начала октября по конец ноября в Сети вдвое выросло число доменов со словом «Кинопоиск» по сравнению с показателями августа и сентября — таких сайтов нашлось около 60. Также в целом растет количество доменов со словом kino: с ним сейчас зарегистрировано 592 сайта, 167 из которых появились в сентябре, 182 — в октябре, 243 — в ноябре, подсчитал сооснователь проекта StopPhish Юрий Другач, добавив, что имитируют не только «Кинопоиск», но и другие кинотеатры — ivi, Okko, Megogo.

В «Кинопоиске» знают о ситуации. «Это не влияет на трафик, но потенциально вводит в заблуждение пользователей и вредит бренду, поэтому мы периодически блокируем подобные сайты», — сообщили там. В Megogo отметили, что не сталкивались с подобными фейками. В Okko не наблюдают роста фейковых и пиратских сайтов, похожих на сервис.

По словам Другача, 98% вновь зарегистрированных сайтов — как онлайн-кинотеатры с пиратскими фильмами, так и мошеннические ресурсы, имитирующие официальные онлайн-кинотеатры с целью кражи платежных и персональных данных. Руководитель блока специальных сервисов Infosecurity Сергей Трухачев пояснил, что большая часть новых доменов, эксплуатирующих «Кинопоиск»,— пиратские ресурсы, среди которых есть и те, что нацелены на кражу данных.

Большинство доменов сформированы по принципу добавления одной или нескольких букв до или после слова «Кинопоиск», уточнили в Infosecurity, «подобные сайты живут около пяти дней, и по мере их блокировки владельцы регистрируют новые, двигаясь дальше по алфавиту».

По данным Group-IB, в 2020 году рынок интернет-пиратства в России составил 59 млн долларов.

Сейчас одни из главных инструментов борьбы с пиратским видеоконтентом — антипиратский меморандум, который был подписан «Яндексом», VK (ранее Mail.ru Group), Rambler и правообладателями 1 ноября 2018 года. В соответствии с ним поисковики должны во внесудебном порядке блокировать страницы из соответствующего реестра пиратских сайтов, которым управляет Медиакоммуникационный союз. В марте «Яндекс» сообщал, что в рамках меморандума удалил из поисковой выдачи более 15 млн ссылок на сайты с нелегальным контентом.