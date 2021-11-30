После открытия торгов на Московской бирже 29 ноября доходность по облигациям «Роснано», запланированным к погашению на 1 декабря, превышала 4 млн процентов, днем показатель в моменте мог превышать 9,7 млн процентов, пишет РБК со ссылкой на данные торговой площадки. К вечеру доходность составляла порядка 6,5 млн процентов.

По данным аналитиков, это значительно выше доходности по другим выпускам госкомпании — по ним она составляет «лишь» десятки процентов. Но внушительные цифры, которые могли наблюдать инвесторы, связаны со спецификой расчетов и не отражают реальную доходность, которую они получат. «Такие значения доходности возникают при использовании стандартной формулы расчета в случае, когда бумага торгуется с большим дисконтом к номиналу и близко к дате погашения», — сообщил представитель Мосбиржи.

Сделки, заключенные в биржевом стакане 29 ноября, будут рассчитаны 30 ноября, а погашение должно состояться в среду, 1 декабря, сумма ближайшего полугодового купона — 45,38 рубля при номинале бумаги 1 тыс. рублей (определен на основе доходности 9,1% годовых).

При покупке облигации по 90% от номинальной стоимости и погашении по 100% с учетом купонного дохода можно получить прибыль в размере чуть больше 10% всего за один день, пояснил заместитель департамента финансовых рынков Локо-Банка Дмитрий Борисов. При простом пересчете 10% за сутки соответствует 3 650% годовых. «Если в течение года вы будете каждый день осуществлять подобные сделки, вы по итогу получите миллионы процентов годовых (с учетом того, что доходы будут реинвестироваться)», — говорит эксперт. Отсюда и доходность в диапазоне от 2,5 млн почти до 10 млн процентов, которая сегодня отражалась на бирже, резюмировал он.

Для инвесторов многомиллионные проценты в преддверии погашения серии «2Р-01» не являются показательными, отметил главный инвестиционный стратег ITI Capital Искандер Луцко. Более информативной будет цена на долгосрочные бумаги «Роснано», например на облигации серии «2Р-04» (дата выплаты по квартальному купону по ставке 6,75% годовых — 19 декабря 2021 года, дата погашения — 26 марта 2024 года). 29 ноября в 16:00 мск цена на эти бонды составляла около 68% от номинала. «Исходя из этого, можно сделать вывод: примерно 32% участников рынка полагают, что обязательства по облигациям будут не выплачены и, возможно, реструктуризированы», — сказал Луцко. Как правило, облигации с ценой ниже 80% от номинала можно поместить в зону риска, а если речь идет о цене ниже 70%, то здесь оценка близка к дефолту, отметил собеседник. Однако пока инвесторы все же склонны считать, что «Роснано» справится со своими ближайшими обязательствами, добавил он.