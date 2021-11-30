Банк России отозвал у АО «Страховая медицинская компания «Сахамедстрах» (Якутск, регистрационный номер, согласно единому государственному реестру субъектов страхового дела, 2873) лицензию на осуществление добровольного личного страхования, за исключением добровольного страхования жизни. Информация об этом
В сообщении поясняется, что решение принято в связи с отказом компании от предусмотренной лицензией деятельности.
Согласно данным на сайте «Сахамедстраха», на основании указанной в сообщении Центробанка лицензии (СЛ № 2873) компания занималась добровольным медицинским страхованием. У страховщика есть еще одна лицензия — на осуществление обязательного медицинского страхования (ОС № 2873-01).