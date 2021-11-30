Банк России отозвал у АО «Страховая медицинская компания «Сахамедстрах» (Якутск, регистрационный номер, согласно единому государственному реестру субъектов страхового дела, 2873) лицензию на осуществление добровольного личного страхования, за исключением добровольного страхования жизни. Информация об этом опубликована на сайте регулятора.

В сообщении поясняется, что решение принято в связи с отказом компании от предусмотренной лицензией деятельности.



Согласно данным на сайте «Сахамедстраха», на основании указанной в сообщении Центробанка лицензии (СЛ № 2873) компания занималась добровольным медицинским страхованием. У страховщика есть еще одна лицензия — на осуществление обязательного медицинского страхования (ОС № 2873-01).