В случае негативного сценария развития ситуации с новым штаммом коронавируса мир ждет повторение того, что сопровождало первую волну пандемии, но есть и более позитивные сценарии. Об этом заявил помощник президента России Максим Орешкин, выступая на инвестиционном форуме «Россия зовет!», трансляцию которого ведет РБК .

«Новый штамм повысил неопределенность на рынках. Мы видим, что все о нем сейчас говорят, мы видим — котировки падают, повышаются. <…> Есть три базовых сценария, что сейчас может произойти с новым штаммом», — сказал Орешкин, подчеркнув, что экономическая ситуация и экономическая политика в современном мире в значительной степени зависят от коронавируса.

Первый сценарий — негативный и тяжелый: он предусматривает, что вирус будет распространяться быстрее, а тяжесть заболевания останется высокой. «Этот сценарий по-новому запустит все, что мы уже пережили с пандемией», — ожидает Орешкин.

Второй сценарий — «Ложная тревога». Новые штаммы и раньше появлялись, несли определенные риски, но о них «быстро забывали».

Третий сценарий — позитивный. По словам Орешкина, есть вероятность не очень тяжелого протекания болезни. «При таком сценарии новый штамм может вытеснить «дельту» из популяции, при этом тяжесть заболевания будет невысокой», — рассуждает он. По мнению помощника президента, «этот сценарий, к сожалению, не очень вероятный». Сейчас информации о новом штамме недостаточно, констатировал Орешкин.

«Важно не гадать, какой сценарий реализуется, — нужно быть готовыми к любым сценариям», — сказал он.

Новый штамм коронавируса B.1.1.529, который получил название «омикрон», выявили в ноябре в ЮАР, затем случаи заболевания были зафиксированы в ряде других стран. Всемирная организация здравоохранения признала, что этот вариант может представлять угрозу для мира.

Британские ученые из Имперского колледжа и из Университета Восточной Англии ранее предположили, что из-за большего числа мутаций новый штамм может быть более опасен, чем дельта-штамм, который вызывает более тяжелое течение болезни и распространяется быстрее, чем ранее известные штаммы. Кроме того, они допустили, что вакцины могут быть менее эффективными в борьбе с распространением «омикрона».

ВОЗ позднее сообщила, что предварительные данные указывают на повышенный риск повторного заражения уже переболевших COVID при контакте с новым штаммом «омикрон». В то же время в организации подчеркнули, что пока нет достаточных данных, подтверждающих информацию, что «омикрон» опаснее «дельты».



«Пока не ясно, является ли «омикрон» более трансмиссивным, например легче передается от человека человеку по сравнению с другими вариантами, включая «дельту», — заявила ВОЗ. Кроме того, пока недостаточно данных, чтобы сделать вывод о том, что заболевшие новым штаммом переносят заболевание тяжелее. Исследования эффективности вакцин против «омикрона» также продолжаются.