В случае негативного сценария развития ситуации с новым штаммом коронавируса мир ждет повторение того, что сопровождало первую волну пандемии, но есть и более позитивные сценарии. Об этом заявил помощник президента России Максим Орешкин, выступая на инвестиционном форуме «Россия зовет!», трансляцию которого ведет РБК.

«Новый штамм повысил неопределенность на рынках. Мы видим, что все о нем сейчас говорят, мы видим — котировки падают, повышаются. <…> Есть три базовых сценария, что сейчас может произойти с новым штаммом», — сказал Орешкин, подчеркнув, что экономическая ситуация и экономическая политика в современном мире в значительной степени зависят от коронавируса.

Первый сценарий — негативный и тяжелый: он предусматривает, что вирус будет распространяться быстрее, а тяжесть заболевания останется высокой. «Этот сценарий по-новому запустит все, что мы уже пережили с пандемией», — ожидает Орешкин.

Второй сценарий — «Ложная тревога». Новые штаммы и раньше появлялись, несли определенные риски, но о них «быстро забывали».

Третий сценарий — позитивный. По словам Орешкина, есть вероятность не очень тяжелого протекания болезни. «При таком сценарии новый штамм может вытеснить «дельту» из популяции, при этом тяжесть заболевания будет невысокой», — рассуждает он. По мнению помощника президента, «этот сценарий, к сожалению, не очень вероятный». Сейчас информации о новом штамме недостаточно, констатировал Орешкин.

«Важно не гадать, какой сценарий реализуется, — нужно быть готовыми к любым сценариям», — сказал он.

Новый штамм коронавируса B.1.1.529, который получил название «омикрон», выявили в ноябре в ЮАР, затем случаи заболевания были зафиксированы в ряде других стран. Всемирная организация здравоохранения признала, что этот вариант может представлять угрозу для мира.

Британские ученые из Имперского колледжа и из Университета Восточной Англии ранее предположили, что из-за большего числа мутаций новый штамм может быть более опасен, чем дельта-штамм, который вызывает более тяжелое течение болезни и распространяется быстрее, чем ранее известные штаммы. Кроме того, они допустили, что вакцины могут быть менее эффективными в борьбе с распространением «омикрона».

ВОЗ позднее сообщила, что предварительные данные указывают на повышенный риск повторного заражения уже переболевших COVID при контакте с новым штаммом «омикрон». В то же время в организации подчеркнули, что пока нет достаточных данных, подтверждающих информацию, что «омикрон» опаснее «дельты».

«Пока не ясно, является ли «омикрон» более трансмиссивным, например легче передается от человека человеку по сравнению с другими вариантами, включая «дельту», — заявила ВОЗ. Кроме того, пока недостаточно данных, чтобы сделать вывод о том, что заболевшие новым штаммом переносят заболевание тяжелее. Исследования эффективности вакцин против «омикрона» также продолжаются.