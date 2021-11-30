Среднестатистический россиянин собирается потратить на празднование Нового года и новогодние каникулы 18,5 тыс. рублей, свидетельствуют данные опроса SuperJob. Как уточняется, речь идет о тратах на одного человека без учета подарков.

Бюджет на встречу 2022 года и новогодние каникулы планируют 35% россиян, а 45% не ведут подобных расчетов. Молодежь до 24 лет в полтора раза чаще, чем старшее поколение, предварительно определяет лимит праздничных расходов (48% против 31%).

Вышеуказанный средний бюджет в 18,5 тыс. рублей на человека без учета подарков — это чуть больше, чем в 2020-м и в «доковидные» времена. По мнению опрошенных, высокая инфляция не оставляет им выбора: в этом году праздничные расходы неизбежно вырастут.

Самый большой бюджет — у россиян с доходом от 80 тыс. рублей (24,1 тыс.). Мужчины планируют потратить больше, чем женщины (20,3 тыс. против 16,4 тыс. рублей), а молодежь до 24 лет — чуть больше, чем представители других возрастных категорий (20,3 тыс.).

В Москве средняя сумма предполагаемых расходов в праздники составляет 23,2 тыс. рублей на одного человека без учета подарков — это больше, чем в других крупных городах. На втором месте по размеру праздничного бюджета — Санкт-Петербург (в среднем 20,4 тыс. рублей), на третьем — Красноярск и Самара (по 19,3 тыс.). Меньше всего планируют потратить жители Волгограда (14,3 тыс. рублей), Нижнего Новгорода (15,8 тыс.) и Новосибирска (16,2 тыс.).

Данные исследования показывают, что в некоторых мегаполисах, например в Самаре и Уфе, средние расходы на праздники немного снизятся по сравнению с прошлым годом. Опрошенные объясняют это снижением своих доходов, а также напряженной эпидемиологической ситуацией, не позволяющей провести праздники так активно, как хотелось бы. Динамика по городам по сравнению с 2019 годом также разнонаправленная.



В опросе приняли участие 5 тыс. человек.