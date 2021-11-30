Бизнесмен, основатель UC Rusal Олег Дерипаска на сессии форума «Россия зовет!» вновь раскритиковал политику Центробанка за повышение ставок. Об этом сообщает информагентство РБК , которое ведет трансляцию форума.

«Вы все время двигаете кривую спроса вниз, и вам кажется, что таким образом у вас точка равновесия тоже сдвинется. А нужно обеспечить предложение. Я гарантирую, что при ваших ставках никакого роста предложения не будет, особенно если вас беспокоит реальная инфляция», — сказал Дерипаска.

В качестве примера он напомнил главе Банка России Эльвире Набиуллиной о политике премьера Виктора Зубкова, при котором глава ЦБ занимала пост министра экономического развития, на примере свинины: «Он просто обеспечил необходимое предложение. Все бегали и строили эти свинокомплексы. <…> Со свининой до сих пор нет никаких проблем».

По мнению Дерипаски, нужно наращивать предложение, вливать деньги в логистику, чтобы товары «двигались быстрее». «Но никто не будет вкладываться, когда стоимость кредита прогнозируется на уровне 10% в начале следующего года», — сказал бизнесмен.

Набиуллина в ответ согласилась с тем, что политика должна быть направлена в том числе и на рост предложения. «Просто инструментарий кредитно-денежной политики — это то, что влияет все же на спрос», — сказала она.

«Кредит, безусловно, важен для расширения производства. И здесь важен длинный кредит. <...> Если мы посмотрим, как формируются ставки по длинным кредитам, то они зависят не столько от того, какую мы установили ключевую ставку, а от ожиданий банков, финансовых рынков, какая будет инфляция в перспективе пяти — семи — десяти лет. Они в ставку по длинным кредитам закладывают премию по инфляции. Если они видят, что ЦБ не борется с инфляцией, то длинные ставки выше», — пояснила глава Центробанка.

Набиуллина тоже привела в пример исторические события. «В 2000-е годы <...> ставка рефинансирования была достаточно низкая, а долгосрочные ставки были гораздо выше, чем сейчас», — указала она.



Дерипаска и ранее критиковал политику Центробанка, в том числе на разных публичных площадках. Так, в 2019 году на ВЭФ он заявлял, что ЦБ наделен слишком большим количеством полномочий и не справляется с ролью мегарегулятора. Он предлагал передать часть полномочий ЦБ Федеральной антимонопольной службе. В июне этого года бизнесмен называл повышение ключевой ставки Центробанком на 0,5 процентного пункта, до 5,5%, безумием. В последний раз ЦБ поднял ставку в конце октября сразу на 0,75 п. п., до 7,5%.