Бизнесмен, основатель UC Rusal Олег Дерипаска на сессии форума «Россия зовет!» вновь раскритиковал политику Центробанка за повышение ставок. Об этом сообщает информагентство РБК, которое ведет трансляцию форума.

«Вы все время двигаете кривую спроса вниз, и вам кажется, что таким образом у вас точка равновесия тоже сдвинется. А нужно обеспечить предложение. Я гарантирую, что при ваших ставках никакого роста предложения не будет, особенно если вас беспокоит реальная инфляция», — сказал Дерипаска.

В качестве примера он напомнил главе Банка России Эльвире Набиуллиной о политике премьера Виктора Зубкова, при котором глава ЦБ занимала пост министра экономического развития, на примере свинины: «Он просто обеспечил необходимое предложение. Все бегали и строили эти свинокомплексы. <…> Со свининой до сих пор нет никаких проблем».

По мнению Дерипаски, нужно наращивать предложение, вливать деньги в логистику, чтобы товары «двигались быстрее». «Но никто не будет вкладываться, когда стоимость кредита прогнозируется на уровне 10% в начале следующего года», — сказал бизнесмен.

Набиуллина в ответ согласилась с тем, что политика должна быть направлена в том числе и на рост предложения. «Просто инструментарий кредитно-денежной политики — это то, что влияет все же на спрос», — сказала она.

«Кредит, безусловно, важен для расширения производства. И здесь важен длинный кредит. <...> Если мы посмотрим, как формируются ставки по длинным кредитам, то они зависят не столько от того, какую мы установили ключевую ставку, а от ожиданий банков, финансовых рынков, какая будет инфляция в перспективе пяти — семи — десяти лет. Они в ставку по длинным кредитам закладывают премию по инфляции. Если они видят, что ЦБ не борется с инфляцией, то длинные ставки выше», — пояснила глава Центробанка.

Набиуллина тоже привела в пример исторические события. «В 2000-е годы <...> ставка рефинансирования была достаточно низкая, а долгосрочные ставки были гораздо выше, чем сейчас», — указала она.

Дерипаска и ранее критиковал политику Центробанка, в том числе на разных публичных площадках. Так, в 2019 году на ВЭФ он заявлял, что ЦБ наделен слишком большим количеством полномочий и не справляется с ролью мегарегулятора. Он предлагал передать часть полномочий ЦБ Федеральной антимонопольной службе. В июне этого года бизнесмен называл повышение ключевой ставки Центробанком на 0,5 процентного пункта, до 5,5%, безумием. В последний раз ЦБ поднял ставку в конце октября сразу на 0,75 п. п., до 7,5%.