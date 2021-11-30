«ВымпелКом» (мобильный бренд «Билайн»), «МегаФон», МТС и Tele2 отключили опцию безлимитного Интернета для новых абонентов. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службах операторов связи. В компаниях уточнили, что такая опция не распространяется на действующих абонентов актуальных тарифов.

«Мы сохраняем безлимитную опцию, которая будет доступна для подключения через контактный центр. Тем не менее мы уверены, что условия новых тарифов закрывают потребности абонентов и необходимости постоянно платить за безлимитный трафик у них не будет», — отметили в «МегаФоне».

В МТС уточнили, что для действующих абонентов все безлимитные опции сохраняются и их можно использовать в обычном режиме.

«Мы в первую очередь исходим из потребностей клиентов, а спроса на безлимиты в последнее время не наблюдаем. Такие тарифы всегда являлись нишевым продуктом, интересным лишь узкой аудитории», — добавили в Тele2.

В «ВымпелКоме» сообщили, что проанализировали потребление мобильного Интернета клиентами. Результаты исследования показали, что абсолютное большинство абонентов «Билайна» с опциями неограниченного трафика на смартфонах и планшетах используют не более 50 Гб в месяц. 70% из них укладываются в 20 и менее Гб. Основной массив трафика приходится на мессенджеры, социальные сети и видеосервисы, указали в компании.

«Приняв во внимание эти данные, на новой тарифной линейке мы расширили количество опций с неограниченным трафиком на конкретные, востребованные большинством услуги. Так, например, на верхней линейке тарифа «Близкие люди» безлимитные мессенджеры, соцсети и видеосервисы теперь по умолчанию включены в абонентскую плату вместе с 50 Гб трафика на «остальной Интернет». Важно понимать, что все эти изменения релевантны для новых подключений. Для тех, кому необходимы расширенные возможности потребления услуг по доступу в Интернет, есть опции тарифного плана «Интернет Pro», предназначенного для модемов и роутеров», — уточнили в компании.



Глава TelecomDaily Денис Кусков сообщил ТАСС, что операторы уже не первый раз борются с безлимитными тарифными планами. «Несколько лет назад они их убирали, но потом возвращали ввиду нового витка конкуренции за привлечение абонентов. <…> В настоящий момент мы понимаем, что операторам невыгодны безлимитные тарифные планы по многим причинам, главные из которых — они не получают дополнительного дохода, потому что те же самые тарифные планы приобретаются не за дополнительные деньги. Второй момент — качальщики нагружают сеть: поскольку базовая станция одна, они ухудшают работу других пользователей. По большому счету, качество связи страдает. <…> Стоит отметить, что всего качальщиков абонентской базы порядка 5%, самое главное, что операторы уже превентивно режут скоростные характеристики пользователям при превышении определенного объема скачанных данных», — сказал Кусков, уточнив, что у каждого оператора это по-разному: у кого-то 30 Гб, у кого-то — 50 Гб.