В России не планируется введение штрафов за отказ от вакцинации от коронавируса, как это было предложено сделать в Австрии. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает РБК .

«Нет, мы не допускаем, что такие меры будут введены в России», — сказал он.

В Австрии осенью обострилась эпидемиологическая обстановка и начался резкий рост числа заражений коронавирусом. В стране, где доля вакцинированных жителей — одна из самых низких в Европе, с 15 ноября объявляли десятидневный локдаун для непривитых.

Для того чтобы заставить людей вакцинироваться, власти страны решили сделать вакцинацию обязательной и разработали законопроект о штрафах за отказ от прививки. Согласно законопроекту, в случае первого отказа от прививки от COVID-19 жителя Австрии вызовут в районный административный орган. Если человек проигнорирует это приглашение, то через четыре недели его вызовут снова. За третий отказ от вакцинации человеку грозит штраф в размере 3,6 тыс. евро или лишение свободы на четыре недели. При последующих отказах штраф может увеличиться до 7,2 тыс. евро.

Австрийские власти планируют дорабатывать законопроект. В случае его принятия он вступит в силу в феврале 2022 года и будет действовать три года.

В середине октября, когда в России отмечался рост числа заражений коронавирусом, в Кремле заявляли о недопустимо низких темпах вакцинации населения. Тогда Песков отметил, что в России созданы все условия для того, чтобы люди «спасали свою жизнь, делая прививки». При этом в Кремле объясняли низкий уровень вакцинации в стране недостаточно активной кампанией по разъяснению безальтернативности вакцины.

Вместе с тем власти заявляли, что не принимали каких-либо решений относительно того, чтобы сделать вакцинацию обязательной. По словам Пескова, власти следят за тем, как развивается ситуация, и анализируют статистику. Против обязательной вакцинации выступал ранее и Владимир Путин.



По данным оперативного штаба, в России первым компонентом вакцины привились почти 65 млн россиян, двумя — 60,7 млн. Коллективный иммунитет оценивается в 51,8%.