Банк России установил официальные курсы валют на 1 декабря.

Курс доллара понизился на 8,92 копейки, составив 74,8926 рубля (74,9818 рубля на 30 ноября). Курс евро вырос на 34,14 копейки, до 84,8234 рубля (с 84,482 рубля на 30 ноября).

На Московской бирже на 14:17 мск курс доллара расчетами «завтра» прибавил 20 копеек к уровню закрытия предыдущих торгов, курс евро — 80 копеек, валюты стоят 74,8 и 84,99 рубля соответственно.

Курсовые диапазоны с начала сессии вторника — 74,35—75,12 рубля за доллар и 84—85,23 рубля за евро.