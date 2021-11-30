Годовая инфляция в России по итогам 2021 года, вероятно, сложится по верхней границе прогноза ЦБ РФ. Об этом заявила журналистам глава Центробанка Эльвира Набиуллина в кулуарах форума «Россия зовет!», передает ТАСС.

«Мы будем рассматривать от 0 до 100 (базисных пунктов. — Прим. ТАСС), в этом диапазоне будем рассматривать решение (по ключевой ставке). У нас прогноз и по инфляции идет скорее по верхней границе нашего прогноза, мы это будем учитывать», — сказала она.

По прогнозу Банка России, годовая инфляция по итогам 2021 года ожидается в интервале от 7,4% до 7,9%.

Также Набиуллина заявила, что нельзя быстро закрепить на низких уровнях инфляционные ожидания, однако инфляцию можно снизить за два — три года.

«Мы по своему опыту знаем, что инфляцию можно снизить за два — три года даже с очень высоких уровней. Но для того чтобы завоевать доверие и чтобы инфляционные ожидания были заякоренными, закрепились на низких уровнях, опыт других стран показывает, что это не менее десяти лет, может быть, даже и больше», — сказала Набиуллина.

Развитые страны такое доверие завоевали, добавила она.

При этом глава ЦБ отметила, что в России «все-таки другая ситуация». «У нас нет такого доверия, у нас инфляционные ожидания не заякорены», — уточнила Набиуллина. При этом ЦБ по-прежнему рассчитывает вернуть инфляцию в РФ к цели в 4% к концу 2022 года, указала она.

Набиуллина накануне заявляла, что инфляция сильно беспокоит Банк России, жесткость в денежно-кредитной политике придется пока сохранить. Она также подчеркивала, что если сейчас не вернуть инфляцию к цели, не изменить ожидания людей, то экономика окажется в инфляционной спирали, которую уже будет не остановить.



В октябре 2021 года совет директоров ЦБ РФ в шестой раз подряд повысил ключевую ставку — с 6,75% до 7,5% годовых — и дал сигнал о ее вероятном повышении на следующих заседаниях.