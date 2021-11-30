Риски дальнейшего роста цен на продовольствие существуют, поэтому надо действовать на опережение в решении проблемы инфляции. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарном заседании инвестиционного форума «ВТБ Капитала» «Россия зовет!».

«Мы видим, какой кризис разразился на глобальном энергетическом рынке. Он в первую очередь уже послужил кратному росту котировок азотных удобрений. А для сельхозпроизводителей по всему миру это один из ключевых ресурсов для сохранения плодородия почв и стабильной урожайности. Очевидно, что эта ситуация создает риски и для дальнейшего роста цен на продовольствие», — сказал Путин.

Президент отметил, что за последний месяц на глобальных рынках резко подорожала пшеница, по мнению экспертов, такая динамика может сохраниться.

Путин добавил, что мировая экономика входит в очередную волну пандемии в условиях высокого инфляционного давления, одной из причин которого стал разрыв логистических цепочек при восстановлении спроса.

«Что касается непосредственно экономической повестки, то отличительной чертой текущей ситуации стало высокое инфляционное давление, с которым мир входит в очередную волну пандемии», — сказал глава государства.

По его словам, рост цен вызван целым комплексом причин. «В частности, за последнее время потребительский спрос на услуги в сфере туризма, транспорта, общественного питания просел и сместился в сторону товаров. При этом ввиду закрытых границ и введенных ограничений многие цепочки поставок оказались разорванными, по отдельным товарам начал формироваться дефицит, что подтолкнуло цены вверх», — добавил Путин.

Как отметил российский президент, существенным фактором в разгоне инфляции, а может быть, даже ключевую роль, сыграла чрезвычайно мягкая бюджетная политика большинства развитых стран.

«Рост бюджетных дефицитов, который наблюдается и в текущем году, а значит, и глобальные инфляционные риски все еще сохраняются. Безусловно, масштабное вливание средств в экономику позволило поддержать граждан и бизнес в непростое время. И мы в России тоже это делаем. Но в то же время такое глобальное влияние, если можно так выразиться, все это привело к резкому скачку цен на глобальных рынках, в том числе сырьевых товаров», — сказал Путин.