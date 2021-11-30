Президент России Владимир Путин не исключил новых мер поддержки граждан исходя из имеющихся возможностей. Как передает ТАСС, об этом глава государств заявил, выступая на пленарном заседании инвестиционного форума «Россия зовет!».

Он напомнил о ряде уже принятых мер социальной поддержки граждан с небольшими доходами. В их числе единовременные выплаты пенсионерам и семьям, где растут школьники, а также другие меры по поддержке семей с детьми.

«Конечно, это не исчерпывающий перечень мер по поддержке граждан. Исходя из наших финансовых возможностей, будем прорабатывать и другие решения на этот счет», — сказал Путин.

Глава государства подчеркнул необходимость сохранять ответственный подход в макроэкономической сфере и напомнил, что Россия первой из крупнейших экономик мира нормализовала свою бюджетную политику в условиях пандемии.

«Со следующего года будем строго следовать бюджетному правилу при формировании и исполнении федерального бюджета. Здесь отмечу, что все меры поддержки граждан, которые мы реализуем, укладываются в рамки бюджетных параметров, проводятся за счет дополнительных доходов бюджета и перераспределения его расходной части. Таким образом, они не имеют инфляционных последствий», — сказал Путин.

По словам президента, помощь пострадавшим от пандемии коронавируса гражданам и отраслям является приоритетом для экономики России.

При этом он подчеркнул, что власти РФ не будут заниматься популизмом и печатать деньги.

«Для инвесторов, я думаю, очень важно понять, что мы не будем заниматься популизмом, не будем печатать деньги и вбрасывать их в экономику, добиваясь краткосрочных сиюминутных результатов, не заботясь о том, что будет завтра», — сказал Путин.

Глава государства напомнил, что в некоторых странах проводилась «очень мягкая» экономическая политика. «Все это привело к чему? К глобальному росту инфляции. Поэтому мы — имею в виду базовые основы развития российской экономики, а это фундаментальные базовые основы, макроэкономические показатели — будем за этим все-таки следить», — отметил Путин. Он добавил, что, на его взгляд, правительство РФ и Банк России своевременно принимают решения по сдерживанию инфляции.

Президент отметил, что при этом власти направляют имеющиеся резервы на развитие экономики, прежде всего инфраструктуры.



«Мы не забываем за решением текущих вопросов о вопросах стратегического развития», — обратил внимание президент. Он сообщил, что из Фонда национального благосостояния до 2024 года включительно будет выделено 2,5 трлн рублей на возвратной основе на крупнейшие инфраструктурные проекты. По словам главы государства, это позволит привлечь и дополнительные частные инвестиции.