Правительству необходимо в недельный срок подготовить обновленный план действий в связи с рисками распространения нового штамма коронавируса «омикрон». С таким поручением, как следует из материалов на сайте Кремля, обратился в ходе выступления на форуме «Россия зовет!» президент страны Владимир Путин.

По его словам, в ближайшие недели станет понятно, насколько серьезны последствия нового штамма. «Однако предельно ясно, что нужно быть готовыми к любому изменению вируса. Прежде всего необходимо постоянно отслеживать эффективность тестов и вакцин, использовать четкие алгоритмы для снижения распространения инфекции. Важно сохранять повышенную готовность системы здравоохранения, включая запасы лекарств, кислорода, резерв коек и наиболее эффективные протоколы лечения болезни», — подчеркнул Путин.

«Прошу правительство в недельный срок — сейчас хочу обратиться к своим коллегам из правительства Российской Федерации — подготовить обновленный план действий в связи с рисками распространения нового штамма коронавируса», — заявил он.

Президент РФ признал, что, хотя экономика постепенно восстанавливается, темпы этого восстановления оказались под вопросом из-за очередной волны заболевания, вызванной новым штаммом коронавируса и заставляющей правительства по всему миру вновь прибегать к ограничениям.

С учетом глобального и трансграничного характера эпидемии эффективный ответ на этот вызов можно дать только сообща, подчеркнул в этой связи Путин.

«Можно эффективно бороться, только скоординировав действия всего мирового сообщества. Имею в виду взаимное признание вакцин и сертификатов о вакцинации, доступность прививок для всех регионов планеты, совместную работу над новыми препаратами против коронавируса», — пояснил он.



По словам российского лидера, «понимание общей ответственности, особенно лидеров ведущих, развитых стран мира, станет основой для более активных совместных действий».