Аналитическое кредитное рейтинговое агентство повысило кредитный рейтинг банка «Ак Барс» до уровня «А(RU)», изменив прогноз на «стабильный». Об этом сообщается на
Как поясняется, повышение кредитного рейтинга обусловлено улучшением оценки фондирования и ликвидности вследствие изменения расчета позиции банка по ликвидности.
«Агентство сохраняет адекватные оценки бизнес-профиля банка и его позиции по капиталу, а также слабую оценку риск-профиля. Позитивное влияние на итоговый уровень рейтинга оказывает высокая вероятность экстраординарной поддержки со стороны органов власти», — отмечают аналитики.
АКРА оценивает роль банка на региональном рынке финансовых услуг как достаточно заметную, а риски для экономики Республики Татарстан в случае ухудшения финансового состояния банка — как существенные. По мнению АКРА, дефолт банка повлечет за собой существенный сбой банковской системы РТ и повысит репутационные риски для правительства республики. Банк исполняет важную трансакционную функцию для средств бюджета Татарстана и является держателем порядка 15% вкладов населения в республике. Банк «Ак Барс» участвует в ряде социально важных проектов (платежная система для общественного транспорта, электронные платежи), в рамках которых обслуживает 100% платежей населения. Ранее банк неоднократно получал значительные объемы финансовой помощи от акционера.
Агентство сохраняет адекватную оценку бизнес-профиля банка. Поддержку оценке оказывает высокая диверсификация операционного дохода банка. Стратегия банка «Ак Барс» направлена на развитие бизнеса в формате универсальной кредитной организации как в масштабах Республики Татарстан, так и на федеральном уровне. В настоящее время банк активно наращивает объемы кредитования и развивает другие финансовые услуги, предлагаемые физическим лицам и компаниям малого и среднего бизнеса. Текущая стратегия прекращает действовать в 2021 году, банк находится в стадии разработки стратегии на последующие периоды. Агентство не ожидает существенных изменений в приоритетных направлениях деятельности банка.
В частности, АКРА адекватно оценивает буфер абсорбции потенциальных убытков. Агентство отмечает продолжающееся снижение достаточности капитала банка (Н1.2 равен 9,64% на 1 октября 2021 года, Tier-1 составляет 14,5% на 30 сентября 2021 года) и не исключает вероятности дальнейшего умеренного уменьшения данных показателей на горизонте 12—18 месяцев в результате наращивания кредитного портфеля. Вместе с этим оценка АКРА в отношении способности банка к генерации капитала (коэффициент усредненной генерации капитала, КУГК) улучшилась: усредненное значение данного показателя за 2016—2020 годы составило 124 базисных пункта, учитывая исключение из расчета убыточного 2015-го.