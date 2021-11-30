Аналитическое кредитное рейтинговое агентство повысило кредитный рейтинг банка «Ак Барс» до уровня «А(RU)», изменив прогноз на «стабильный». Об этом сообщается на сайте АКРА.

Как поясняется, повышение кредитного рейтинга обусловлено улучшением оценки фондирования и ликвидности вследствие изменения расчета позиции банка по ликвидности.

«Агентство сохраняет адекватные оценки бизнес-профиля банка и его позиции по капиталу, а также слабую оценку риск-профиля. Позитивное влияние на итоговый уровень рейтинга оказывает высокая вероятность экстраординарной поддержки со стороны органов власти», — отмечают аналитики.

АКРА оценивает роль банка на региональном рынке финансовых услуг как достаточно заметную, а риски для экономики Республики Татарстан в случае ухудшения финансового состояния банка — как существенные. По мнению АКРА, дефолт банка повлечет за собой существенный сбой банковской системы РТ и повысит репутационные риски для правительства республики. Банк исполняет важную трансакционную функцию для средств бюджета Татарстана и является держателем порядка 15% вкладов населения в республике. Банк «Ак Барс» участвует в ряде социально важных проектов (платежная система для общественного транспорта, электронные платежи), в рамках которых обслуживает 100% платежей населения. Ранее банк неоднократно получал значительные объемы финансовой помощи от акционера.

Агентство сохраняет адекватную оценку бизнес-профиля банка. Поддержку оценке оказывает высокая диверсификация операционного дохода банка. Стратегия банка «Ак Барс» направлена на развитие бизнеса в формате универсальной кредитной организации как в масштабах Республики Татарстан, так и на федеральном уровне. В настоящее время банк активно наращивает объемы кредитования и развивает другие финансовые услуги, предлагаемые физическим лицам и компаниям малого и среднего бизнеса. Текущая стратегия прекращает действовать в 2021 году, банк находится в стадии разработки стратегии на последующие периоды. Агентство не ожидает существенных изменений в приоритетных направлениях деятельности банка.

В частности, АКРА адекватно оценивает буфер абсорбции потенциальных убытков. Агентство отмечает продолжающееся снижение достаточности капитала банка (Н1.2 равен 9,64% на 1 октября 2021 года, Tier-1 составляет 14,5% на 30 сентября 2021 года) и не исключает вероятности дальнейшего умеренного уменьшения данных показателей на горизонте 12—18 месяцев в результате наращивания кредитного портфеля. Вместе с этим оценка АКРА в отношении способности банка к генерации капитала (коэффициент усредненной генерации капитала, КУГК) улучшилась: усредненное значение данного показателя за 2016—2020 годы составило 124 базисных пункта, учитывая исключение из расчета убыточного 2015-го.