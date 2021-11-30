Дополнительных факторов роста инфляции в РФ на сегодняшний день нет, но власти готовы принять меры, если инфляция начнет выходить за рамки прогноза, и в первую очередь будет оказана помощь людям, нуждающимся в господдержке. Об этом, как передает ТАСС, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов в интервью телеканалу «Россия-24».

«Могут быть разные сценарии развития событий инфляционных, и инфляция может отличаться от тех параметров, которые мы заложили в бюджет. Но мы будем систему отслеживать, и если инфляция будет выходить за наши прогнозируемые параметры, мы будем принимать соответствующие решения», — сказал он в рамках инвестиционного форума «ВТБ Капитала» «Россия зовет!».

Среди возможных решений Силуанов в первую очередь отметил «помощь тем людям, которые будут нуждаться в государственной поддержке», и прочие меры поддержки в различных отраслях. «Все эти программы будут реализовываться в полном объеме», — подчеркнул министр.

Президент не исключил новых мер поддержки граждан Президент России Владимир Путин не исключил новых мер поддержки граждан исходя из имеющихся возможностей. Как передает ТАСС, об этом глава государств заявил, выступая на пленарном заседании инвестиционного форума «Россия зовет!».

Он также дал понять, что Министерство финансов РФ не считает необходимым временное снижение налога на добавленную стоимость для борьбы с ростом цен. По его словам, для этих целей используются другие актуальные инструменты «как на стороне денежно-кредитной политики, так и на стороне бюджета».

Минфин РФ выполнит уже запланированные инвестиции из Фонда национального благосостояния в размере 2,5 трлн рублей до 2024 года, несмотря на повышение планки отсечки до 10% ВВП, заявил также Силуанов.



«Независимо от повышения уровня отсечки мы профинансируем все плановые инвестиции из ФНБ, которые наметили на ближайшую трехлетку. Между прочим, это 2,5 триллиона рублей за три года», — сказал он.