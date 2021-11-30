Банк России 29 ноября вынес постановление о привлечении к административной ответственности Тинькофф Банка. Информация об этом опубликована в понедельник на сайте регулятора.

Банк привлечен к к административной ответственности по статье 14.29 Кодекса РФ об административных правонарушениях. Она распространяется на незаконные, но не подпадающие под Уголовный кодекс действия по получению или предоставлению кредитного отчета либо информации, составляющей кредитную историю и входящей в кредитный отчет. Штраф для должностных лиц может составлять от 2,5 тыс. до 5 тыс. рублей, для юридических лиц — от 30 тыс. до 50 тыс. К должностным лицам по этой статье также может применяться дисквалификация на срок до трех лет.

Постановлением предусмотрено наложение на нарушителей административного штрафа, при этом в документе, опубликованном на сайте Центробанка, не уточняется, применяются санкции к должностным или юридическим лицам. Постановление пока не вступило в законную силу.

Более подробно причины привлечения финучреждений к административной ответственности Центробанк в своих сообщениях не раскрывает. Банки.ру предлагает кредитной организации направить комментарий на news@banki.ru, и он будет опубликован в этой новости.