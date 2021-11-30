Банк России 29 ноября вынес постановление о привлечении к административной ответственности Тинькофф Банка. Информация об этом
Банк привлечен к к административной ответственности по
Постановлением предусмотрено наложение на нарушителей административного штрафа, при этом в документе, опубликованном на сайте Центробанка, не уточняется, применяются санкции к должностным или юридическим лицам. Постановление пока не вступило в законную силу.
Более подробно причины привлечения финучреждений к административной ответственности Центробанк в своих сообщениях не раскрывает. Банки.ру предлагает кредитной организации направить комментарий на news@banki.ru, и он будет опубликован в этой новости.