Рост российского ВВП по итогам года может составить 4,2%, заявил во вторник президент РФ Владимир Путин на форуме «ВТБ Капитала» «Россия зовет!».

«Благодаря ответственным, просчитанным действиям государства и бизнеса российская экономика уже превысила докризисный уровень. За январь — сентябрь 2021 года ВВП вырос на 4,6%. По итогам года прогнозируется его рост на уровне 4,2%», — сказал президент.

Путин напомнил, что безработица в сентябре опустилась до 4,3%, «это как раз допандемийный уровень». «Сегодня уже можно сказать, что рынок труда в России полностью восстановился, а это произошло еще далеко не во всех ведущих экономиках мира», — добавил глава государства.

По его словам, долгосрочным приоритетом является наращивание доли инфраструктурных инвестиций в ВВП. «Мы запустили мощный инструмент развития территорий — это инфраструктурные бюджетные кредиты по ставке три процента и сроком 15 лет. Для нашей экономики это очень хорошие условия. За ближайшие два года дополнительный объем работ по проектам, реализуемым с помощью такого инструмента, должен превысить полтриллиона рублей. Эти средства пойдут на строительство дорог, сетей, систем коммуникаций — всего того, что обеспечивает комфортные условия жизни граждан и позволяет создавать рабочие места, открывать новые производства и запускать перспективные проекты, эффективные не только с позиции экономической выгоды, но и позитивно влияющие на окружающую среду, создающие новые возможности для самореализации граждан во всех регионах страны», — указал Путин.