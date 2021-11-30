Необходимо разработать новые предложения для поддержки долгосрочных вложений граждан в российскую экономику, в том числе речь может идти о налоговых вычетах при долгосрочном вложении средств в российские ценные бумаги. Как следует из материалов на сайте Кремля, об этом заявил на форуме «Россия зовет!» президент страны Владимир Путин, обратившись с соответствующим поручением к Кабмину.

Путин констатировал, что российский фондовый рынок активно привлекает средства граждан. «За девять месяцев текущего года объем их вложений вырос более чем на четверть, что обеспечивает дополнительную устойчивость рынка ценных бумаг, делает его более привлекательным», — отметил президент.

По его словам, «этот ресурс должен не только стать серьезным источником финансирования инвестиционных проектов, но и надежно работать на самих граждан, приносить стабильный доход тем, кто готов вдолгую вкладывать средства в российскую экономику».

«В этой связи прошу правительство России подготовить дополнительные предложения на этот счет, включая вычеты по налогу на доходы физических лиц при долгосрочном вложении средств в российские ценные бумаги», — заявил глава государства.

Также Путин предложил подумать о софинансировании государством таких накоплений.

Кроме того, по его мнению, необходим механизм страхования таких вложений, аналогичный системе страхования вкладов.

«На фондовом рынке неизбежны конъюнктурные колебания и спады, и <..> нужно защитить интересы граждан и гарантировать их сбережения. По сути, речь идет о механизме, аналогичном <..> системе страхования банковских вкладов. Это решение также прошу проработать», — указал президент.



По его словам, «в целом правительство относится к этому позитивно, думает над этим, и в принципе наработки уже есть».