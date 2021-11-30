Рекомендации Банка России по раскрытию компаниями нефинансовой информации в перспективе станут обязательными и будут закреплены на уровне законодательства. Об этом во вторник заявил начальник управления развития корпоративных отношений департамента корпоративных отношений Центрального банка РФ Андрей Якушин.

«Ряд подходов, ряд метрик, которые сейчас нами рассматриваются как рекомендуемые, будут впоследствии закреплены в нормах права. Делать это мы будем очень аккуратно, с учетом того, что многие компании уже раскрывают такую информацию, чтобы не было резкого перехода и чтобы эти нормы соответствовали международным подходам, чтобы информация, которую инвесторы и другие заинтересованные лица получают, была сопоставима», — заявил Якушин.

Летом 2021 года Центробанк рекомендовал публичным акционерным обществам раскрывать информацию о том, как они учитывают ESG-факторы (факторы, связанные с охраной окружающей среды, проблемами общества и корпоративным управлением), а также вопросы устойчивого развития в своей деятельности. Кроме того, в ЦБ обещали подготовить аналогичные рекомендации и для финансовых компаний до конца текущего года.

Также сообщалось, что регулятор намерен подготовить еще два документа. Первый — информационный, будет включать рекомендации по учету советом директоров публичных обществ факторов, связанных с окружающей средой, социальных факторов и факторов корпоративного управления, а также вопросов устойчивого развития в целом. Второй документ будет содержать рекомендации, связанные с предоставлением финансовыми организациями сведений об учете ESG-факторов своим клиентам.