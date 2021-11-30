Возможная отмена льготной ипотеки может оказать негативное влияние на рынок жилья в краткосрочной и среднесрочной перспективах, особенно в регионах, сообщили «РИА Недвижимость» опрошенные девелоперы.

Программа льготной ипотеки на новостройки 1 июля 2021 года была продлена на год с изменением условий: максимальная ставка по программе повышена с 6,5% до 7%, а сумма кредита уменьшена до 3 млн рублей для всех регионов. Во вторник, 30 ноября, глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина предложила не продлевать льготную ипотеку на новостройки, учитывая другие, более адресные программы.

Льготная ипотека стала для рынка существенным драйвером роста и поддержкой в сложный период, напомнила первый заместитель генерального директора концерна «Крост» Марина Любельская.

«Программа зарекомендовала себя как эффективная мера, и, на наш взгляд, отказываться от нее на данном этапе преждевременно. Задачи государства по вводу жилья требуют задействования всех ресурсов для достижения этой цели. Застройщики, как и банки, должны быть уверены в завтрашнем дне, начиная крупные проекты, требующие серьезных ресурсов. Поэтому отмена программы, на наш взгляд, может оказать негативное влияние на рынок в краткосрочной и среднесрочной перспективах», — уверена представитель девелопера.

Отмена льготной ипотеки приведет к снижению спроса в сегменте массового жилья, согласна руководитель отдела ипотечного кредитования «Гранель» Юлия Судакова. Кроме того, ситуация может негативно сказаться на спросе и динамике продаж региональных девелоперов, отметил в свою очередь руководитель управления ипотечных продуктов ГК «Инград» Вячеслав Приймак. А руководитель направления взаимодействия с финансовыми институтами «А101» Анатолий Клинков предупредил о возможном замедлении выхода новых проектов в целом ряде регионов России. Еще он подчеркнул, что ипотечные ставки вырастут, а вместе с ними и размер ипотечного платежа, что приведет к снижению активности среди покупателей.

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Ситуация еще больше возвращает нас к ставкам 2018 года и объемам продаж 2019-го, завершение программы льготной ипотеки двигает рынок именно в этом направлении, сообщил директор департамента проектного консалтинга Est-a-Tet Роман Родионцев.

«После отмены госпрограммы застройщики вынуждены будут продолжать субсидировать ставку, чтобы избежать практически полной остановки продаж, но уже полностью за свой счет. При этом деньги на субсидирование ставки, как правило, берутся за счет увеличения кредитных лимитов. И если девелоперы с высокой маржинальностью проектов обычно выдерживают такую нагрузку за счет определенной «подушки безопасности», то в целом ряде регионов РФ у девелоперов такой «подушки» просто нет», — прокомментировал Клинков.

Для поддержки региональных девелоперов, по мнению представителя «А101», отмена льготной ипотеки должна сопровождаться введением в законодательство и отраслевую практику возможности рассчитаться с банком за «кредит на субсидию» в момент раскрытия эскроу-счетов, а не в процессе реализации проектов.

Руководитель управления прямых продаж ФСК Андрей Вербицкий считает, что на рынок новостроек в Московском регионе отмена текущей льготной ипотеки не окажет существенного влияния, поскольку сегодня средний размер кредита существенно превышает лимит по программе.

Как отметил в свою очередь руководитель «Циан.Аналитики» Алексей Попов, сейчас рынок держится на высоких уровнях по выручке уже не столько благодаря льготной ипотеке, а сколько за счет субсидирования ипотеки самими застройщиками. По его словам, почти все программы с рекламной ставкой ниже ключевой обходятся застройщикам дороже, то есть де-факто, при росте заявленных цен их выручка, скорее всего, не растет или даже снижается.

«Альтернатива льготной ипотеке для всех — таргетирование льгот. К примеру, новая версия семейной ипотеки (при 6% для всех семей с одним маленьким ребенком) даже выгоднее исходной программы», — подытожил он.