Рубль завершил основную валютную сессию вторника положительной динамикой, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс доллара расчетами «завтра» на 19:00 мск понизился на 20 копеек к предыдущему закрытию и составил 74,4 рубля. С начала торговой сессии было проведено почти 64,6 тыс. сделок на 4 млрд долларов, диапазон котировок составил 73, 9675—75,12 рубля за доллар.

Курс евро на тот же момент времени равнялся 83,745 рубля, уменьшившись на 44 копейки по сравнению с предыдущим закрытием. С этим инструментом было проведено почти 8,6 тыс. сделок на 527,8 млн евро по курсам от 83,72 до 85,225 рубля за евро.



Курс доллара падает из-за происходящего вокруг него на мировом валютном рынке, а не потому, что рубль внезапно обрел опору, отмечает старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова. «Рынок акций США стартовал во вторник продажами, фьючерс на индекс S&P500 быстро отступает. Под давлением бумаги фармацевтических компаний — сегодня уже мало кто верит, что им удастся быстро адаптировать вакцину под новый штамм», — комментирует эксперт.

В целом в ноябре рубль отступил от многомесячных максимумов и перешел к краткосрочному нисходящему движению, констатирует аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова. По итогам месяца российская валюта потеряла чуть более 5% к доллару и завершает ноябрь на отметке около 74 рублей, ослабла на 3,5% к евро, оставшись немногим ниже 84 рублей.

«Темпы падения рубля в условиях более низких цен на нефть и геополитической напряженности тем не менее можно было назвать умеренными, чему способствовали в том числе ожидания еще одного повышения процентной ставки ЦБ РФ на декабрьском заседании», — считает аналитик.

