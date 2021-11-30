Мосгордума приняла закон о введении льготы по налогу на имущество арендных домов, в которых арендаторами являются высшие учебные заведения. Таким образом, депутаты Мосгордумы одобрили совместную инициативу «ДОМ.РФ» и НИУ ВШЭ, поддержанную правительством Москвы.



«В Москве уже действует освобождение от налога на имущество для организаций, передающих квартиры физическим лицам напрямую по договору найма. Теперь льгота будет действовать в случаях, когда квартиры арендуются вузами. Это позволит учебным заведениям предложить студентам приемлемые ставки аренды и расширить выбор вариантов для проживания», — комментирует директор подразделения «Арендное жилье» «ДОМ.РФ» Вероника Янушкевич.

Освобождение от налога будет применяться, если квартиры включены в специальный реестр, порядок формирования которого разрабатывает правительство Москвы. Для стимулирования строительства новых арендных домов в него будут вноситься квартиры в зданиях, введенных в эксплуатацию после 1 января 2020 года. Для применения льготы весь пул квартир должен быть заполнен не менее чем на 70%. Льготой могут воспользоваться как государственные, так и частные вузы с госаккредитацией.

В 2021 году Единый институт развития передал университету в аренду на десять лет 186 квартир с качественной отделкой, мебелью и бытовой техникой в новом многоквартирном доме «Амурская» для размещения более 600 студентов. Московские власти поддержали обеспечение благоприятных налоговых условий для подобных проектов и разработали соответствующий законопроект. Благодаря поправкам в налоговое законодательство Москвы арендная ставка для студентов установлена в размере от 13 тыс. рублей в месяц.