Принято решение ограничить срок действия ПЦР-теста не 72, а 48 часами в связи с особенностями штамма «омикрон», заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«С учетом особенности нового штамма «омикрон», его повышенной заразности и потенциальной способности вызывать гораздо более быстрый ответ организма нами принято решение ограничить срок действия ПЦР-теста не 72, а 48 часами», — сказала Попова в ходе заседания президиума координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19.

Все ПЦР-тесты, применяемые в России, эффективны, в том числе для выявления нового штамма коронавируса «омикрон», добавила она.

Новый штамм коронавируса B.1.1.529, который получил название «омикрон», выявили в ноябре в ЮАР, затем случаи заболевания были зафиксированы в ряде других стран. Всемирная организация здравоохранения признала, что этот вариант может представлять угрозу для мира.

Британские ученые из Имперского колледжа и Университета Восточной Англии ранее предположили, что из-за большего числа мутаций новый штамм может быть более опасен, чем дельта-штамм, который вызывает более тяжелое течение болезни и распространяется быстрее, чем ранее известные штаммы. Кроме того, они допустили, что вакцины могут быть менее эффективными в борьбе с распространением «омикрона».

ВОЗ позднее сообщила, что предварительные данные указывают на повышенный риск повторного заражения уже переболевших COVID при контакте с новым штаммом «омикрон». В то же время в организации подчеркнули, что пока нет достаточных данных, подтверждающих информацию, что «омикрон» опаснее «дельты».