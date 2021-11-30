В Москве открылись три новых отделения Экспобанка, сообщила пресс-служба кредитной организации. Офисы расположены на ул. 1-й Тверской-Ямской, д. 28, ул. Менжинского, д. 23 и Алтуфьевском шоссе, д. 86.

Во всех трех отделениях физлицам предлагается оформление дебетовых и кредитных карт, открытие вкладов, кредиты наличными, в том числе под залог недвижимости, инвестиционные продукты, персональное обслуживание для VIP-клиентов.

В офисе «Тверской» также доступны сервисы и продукты для юрлиц: РКО, экспресс-гарантии, кредиты на исполнение контрактов и другое.

Режим работы офиса «Тверской»:

Понедельник — пятница: с 9:00 до 20:00, суббота: с 10:00 до 18:00.

Режим работы офисов «Менжинского» и «Алтуфьево»:

Понедельник — пятница: с 9:00 до 20:00, суббота: с 10:00 до 17:00.