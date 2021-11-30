Совокупный портфель пенсионных средств за III квартал увеличился на 1,1% и превысил 6,6 трлн рублей, из которых 4,6 трлн рублей приходится на негосударственные пенсионные фонды (НПФ). Это произошло на фоне улучшения ситуации на российском долговом рынке и роста стоимости акций, следует из обзора ключевых показателей негосударственных пенсионных фондов, подготовленного Банком России.



«Доходность инвестирования пенсионных накоплений НПФ в целом третий квартал подряд опережает доходность инвестирования пенсионных накоплений ПФР как по расширенному портфелю, так и по портфелю государственных ценных бумаг. При этом доходность выше ПФР демонстрирует лишь небольшое число фондов, на которые приходится основной объем пенсионных накоплений НПФ. Несмотря на более успешное управление портфелями в 2021 году, можно ожидать продолжения нетто-оттока клиентов из НПФ в ПФР», — говорится в материалах регулятора.



По итогам девяти месяцев средневзвешенная доходность инвестирования пенсионных накоплений НПФ составила 5,5% годовых, пенсионных резервов — 3,2%. Отмечается, что общей тенденцией в динамике портфелей пенсионных накоплений и пенсионных резервов стали наращивание вложений в корпоративные облигации и снижение вложений в государственные облигации. Причину такой динамики регулятор видит в увеличении относительной привлекательности корпоративных бумаг на фоне быстрого роста их спреда доходности по отношению к ОФЗ.

Как уточняет регулятор, НПФ наращивали вложения в корпоративные облигации и снижали долю государственных ценных бумаг. «При этом они осторожно инвестировали в долевой рынок, что говорит о неготовности фондов принимать на себя дополнительные риски. Тем не менее именно присутствие акций в портфелях пенсионных накоплений НПФ способствовало их более высокой доходности относительно вложений Пенсионного фонда России», — сказано в обзоре.

«Невысокий интерес фондов к долевым инструментам, несмотря на рост рынка акций, свидетельствует о неготовности НПФ принимать на себя дополнительные риски. Вместе с тем именно присутствие акций в портфелях пенсионных накоплений НПФ способствовало их более высокой доходности относительно портфелей пенсионных накоплений ПФР», — указывают в Банке России.

Количество участников добровольной пенсионной системы в III квартале увеличилось на 11 тыс. человек, до 6,2 млн человек. Приток обеспечили два крупных фонда, количество участников этих НПФ увеличилось на 22,7 тыс. человек, до 1,9 млн человек. «Привлечению частных инвесторов могут способствовать развитая филиальная сеть и мобильные приложения банков, с которыми эти НПФ входят в одну финансовую группу. При этом величина пенсионного взноса начинается от 1 тыс. рублей, что делает круг потенциальных клиентов фондов максимально широким», — замечает регулятор.



В III квартале 2021 года количество НПФ не изменилось. Вместе с тем процесс консолидации рынка НПФ не прекращается, подчеркивает ЦБ, — в течение июля — сентября был завершен ряд сделок по покупке фондов другими фондами, также в ФАС было направлено ходатайство о заключении еще одной аналогичной сделки.

