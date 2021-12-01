Ухудшение эпидемиологической ситуации из-за нового штамма коронавируса может стать причиной для окончания цикла ужесточения денежно-кредитной политики (ДКП) ЦБ РФ, пишут «Известия» со ссылкой на авторов Telegram-канала MMI (его бывший автор Кирилл Тремасов сейчас — глава департамента ДКП Банка России).

Появление нового штамма коронавируса «омикрон» уже стало причиной резкого падения нефтяных котировок и паники на фондовых рынках. Но если эпидемиологическая обстановка в мире значительно ухудшится, это будут далеко не все экономические последствия, которые он вызовет. Однако, по мнению аналитиков, ожидать снижения ставки на последнем в этом году заседании регулятора все равно не стоит, но вместо повышения до 8,5% регулятор может поднять ее только до 8%, после чего перейдет к ее снижению уже в начале следующего года.

Сценарий ухудшения эпидемиологической обстановки закладывался в проект «Основных направлений ДКП на 2022 год и период 2023 и 2024 годов», опубликованный Банком России в начале сентября. В нем указано, что если пандемия в следующем году усилится, темпы прироста ВВП приблизятся к нулевым, а влияние устойчивых факторов инфляции снизится раньше, чем в базовом сценарии. Это, в свою очередь, сделает целесообразными более раннее завершение цикла ужесточения ДКП и переход к снижению ключевой ставки.

Главный аналитик ПСБ Денис Попов отметил, что «омикрон» может оказаться не менее агрессивным, чем дельта-штамм, распространившийся по всему миру примерно за полтора квартала. И хотя, по его мнению, маловероятно, что в ближайшие недели мировую экономику ожидает значительный стресс, аналитик признает, что многое будет зависеть от силы эпидемиологического шока.

Начальник аналитического управления банка «Зенит» Владимир Евстифеев считает, что введение ограничительных мер по аналогии с 2020 годом может стать значимым дезинфляционным фактором, поскольку они в значительной степени коснутся деловой и потребительской активности по всему миру. «Это в равной степени справедливо как для глобальной инфляции, так и для российской. В то же время мир уже более подготовлен к такому сценарию, поэтому возможные потери, очевидно, будут меньше», — сказал он.

Другие собеседники, напротив, считают, что гипотетические повсеместные локдауны вряд ли стоит однозначно воспринимать как дезинфляционный фактор. Попов утверждает, что развитие глобального энергетического кризиса, сильный рост цен на продовольствие и уже хронический дисбаланс на многих товарных рынках (полупроводники, автомобили и так далее) в совокупности с уже реализованной регуляторами многих стран политикой накачки экономики деньгами не позволят моментально развернуть тенденцию роста цен.