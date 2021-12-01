📰 Девелоперы и эксперты ждут роста цен на жилье перед Новым годом еще на 5%, пишут «Известия» со ссылкой на участников стройотрасли, которые прогнозируют ажиотажный спрос в декабре. Активность покупателей подстегнут падение рубля, ожидаемое увеличение ключевой ставки ЦБ, а также то, что многие люди получат годовые бонусы на работе. Стоимость новостроек в России уже увеличилась почти на 30% за год, вторичного жилья — на 25%. Среди причин — рост цен на стройматериалы, действующие льготные программы, подогревающие спрос, дефицит мигрантов.

📰 Госкомпании начнут публично отчитываться о развитии курируемых ими высокотехнологичных направлений в формате так называемой «Белой книги», пишут «Ведомости» . Создать такой документ поручил первый вице-премьер Андрей Белоусов. «Белая книга» должна стать публичным сводом лучших практик и достижений госкомпаний в курируемых ими прорывных областях — инструментом не столько контроля, сколько «мягкой мотивации», уточнил близкий к правительству источник, принимавший участие в подготовке документа, добавив, что публиковать материалы планируется ежегодно.

📰 У государственных и федеральных органов США есть несколько легальных способов извлечения конфиденциальных данных пользователей из самых популярных мессенджеров, пишет РБК со ссылкой на Rolling Stone. Речь, в частности, идет о WhatsApp (принадлежит Meta Platforms) и iMessage (разработана Apple). В документе, на который ссылается издание, сказано, что WhatsApp предоставляет больше информации о пользователях, чем другие известные приложения. С помощью постановления суда следователи могут получить основную информацию о пользователе, а с ордером на обыск — контакты из его адресной книги.



📰 Рубль довольно сдержанно реагировал на падение нефтяных цен, которое стартовало в пятницу и сегодня получило продолжение, рассказал «Российской газете» эксперт по фондовому рынку компании «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин. По его мнению, отсутствие реакции ОПЕК+ на неопределенность с динамикой пандемии, если оно будет воспринято крайне негативно нефтью, может возобновить ослабление российской валюты. В таком случае ближайшей целью роста доллара выступит уровень 76 рублей. Если же ОПЕК+ все же примет меры по стабилизации нефтяного рынка, доллар может опуститься ниже 73 рублей, отметил эксперт.



📰 На 28 ноября 2021 года экспорт российской продукции АПК составил более 31,2 млрд долларов — это новый исторический максимум для страны, пишет «Российская газета» со ссылкой на данные федерального центра «Агроэкспорт» при Минсельхозе. К той же дате прошлого года экспорт увеличился на 21% — тогда он составлял 25,9 млрд долларов. За весь прошлый год российского продовольствия было поставлено за рубеж на 30,5 млрд долларов, что на тот момент тоже было абсолютным рекордом для страны. При этом самый большой вклад (около трети) в экспорт российской продукции АПК по-прежнему вносит зерно.



📰 Национальный союз производителей молока (Союзмолоко) предупредил о снижении запасов сливочного масла на складах, пишет «Российская газета» . Как сообщили в организации, уровень запасов сейчас на 18% ниже по сравнению с 2020 годом. Сложившаяся ситуация отчасти объясняется высокой базой прошлого года, когда из-за карантинных мер был ограничен спрос как со стороны потребителей, так и со стороны ресторанно-гостиничного сектора. Кроме того, импортные поставки, обеспечивающие до 30% объема внутреннего рынка, также снижаются (минус 3% относительно прошлого года).

📰 Входящие в топ-5 российских авиакомпаний «Уральские авиалинии» снова попали в список худших по пунктуальности среди 150 крупнейших авиакомпаний мира, пишет «Коммерсант» . По данным британского агентства авиастатистики OAG, в октябре перевозчик задержал более чем на 15 минут каждый второй свой самолет, выполнив вовремя 52,5% рейсов. При этом летом статистика компании была хуже: в июле авиакомпания не задержала лишь 32,5% рейсов, в июне — 32%, в мае — 50%. В сентябре перевозчик выполнил вовремя 28% рейсов, в августе — 25%. Юристы считают, что шансы пассажиров получить значимую компенсацию за задержки невелики.



📰 Несмотря на возросшую турбулентность на финансовых рынках и введение длинных антиковидных каникул в России, ноябрь оказался довольно успешным месяцем для российского рынка корпоративного долга, пишет «Коммерсант» . По предварительным данным Cbonds, в ноябре корпоративные заемщики провели 65 размещений более чем на 336 млрд рублей. Хотя этот показатель на 13% ниже октябрьского, он почти втрое выше, чем в ноябре 2020 года. Произошло это в основном за счет эмитентов из финансового сектора, которые могут переложить высокие ставки заимствований на клиентов.