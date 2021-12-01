ВТБ и Московская биржа в 2022 году начнут реализацию проекта по торговле углеродными единицами. Об этом сообщил глава ВТБ Андрей Костин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Что касается экологических аспектов, то мы в общем-то активно работаем в части организации «зеленых» облигаций, на 140 миллиардов [рублей] в этом году разместили. Со следующего года планируем вместе с Московской биржей торговлю углеродными единицами — это будет новый, но очень перспективный рынок», — рассказал он.

Как напоминает ТАСС, Московская биржа и ВТБ ранее на площадке Петербургского международного экономического форума подписали соглашение о совместной работе по формированию рынка торговли углеродными квотами. Речь шла также о формировании нормативной базы и требований к продаже квот на выбросы парниковых газов и «зеленых» сертификатов на сокращение углеродного следа в России.



Ожидается, что законодательные инициативы станут драйвером цен на квоты по выбросу парниковых газов в атмосферу. В частности, это могут быть углеродные налоги и централизованная система торговли квотами с установлением «потолка» выбросов или определением их конкретных уровней, которые ограничат выбросы парниковых газов. Стороны предполагают, что такие меры простимулируют компании либо приобретать право на выбросы, либо внедрять инициативы по их снижению.