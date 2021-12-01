Райффайзенбанк предлагает фиксированную ставку 5,99% по потребительскому кредиту и рефинансированию при оформлении финансовой защиты. Об этом сообщили в финучреждении, уточнив, что сумма кредита может составлять от 30 тыс. до 3 млн рублей, а срок — от года до семи лет. Решение по заявке принимается за минуту.

При рефинансировании клиенты могут консолидировать до пяти кредитов и кредитных карт разных банков, подобрав удобный размер ежемесячного платежа.

До 1 млн рублей можно получить просто по паспорту, без справок, подтверждающих доход. Новым клиентам достаточно заполнить анкету и назначить встречу с курьером, а действующим — деньги поступят на счет в течение нескольких минут.

Клиенты также смогут отложить первый платеж по кредиту максимум на два месяца.



Предложение актуально до 31 декабря 2021 года.