«Опора России» предложила разрешить самозанятым предпринимателям расчеты с клиентами через иностранные электронные кошельки. Об этом говорится в письме президента бизнес-объединения Александра Калинина руководителю секретариата комиссии Госсовета РФ по направлению «Малое и среднее предпринимательство» Ирине Граковой, передает ТАСС.

В письме высказывается мнение о том, что необходимо «разрешить самозанятым гражданам осуществлять расчеты с клиентами путем использования электронных средств платежа для перевода денежных средств без открытия банковского счета, предоставленных иностранными поставщиками платежных услуг».

В деловом объединении пояснили, что с 1 июля действует федеральный закон № 499-ФЗ «О внесении изменений в статью 12 федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле» и статью 8 федерального закона «О национальной платежной системе», который вносит изменения в порядок использования валютными резидентами РФ иностранных электронных кошельков (платежных систем).

Согласно правилам, предусмотренным законом, резиденты не могут использовать зарубежные электронные кошельки (электронные средства платежа для перевода денежных средств без открытия банковского счета, предоставленные иностранными поставщиками платежных услуг) в целях получения оплаты за товары (работы, услуги), результаты интеллектуальной деятельности, а также по внешнеторговым контрактам и договорам займа, отметили в «Опоре России».

«Среди самозанятых граждан огромное количество фрилансеров, которые оказывают свои услуги и продают товары зарубежным заказчикам — как напрямую, так и через специальные площадки (биржи фриланса, торговые площадки). В подавляющем большинстве случаев клиенты расплачиваются при помощи электронных кошельков. Большинство площадок для работы с фрилансерами также предусматривает вывод заработанных ими средств только на электронные кошельки. Других способов для вывода денежных средств с торговой площадки или биржи, как правило, нет (у большинства площадок такой функционал не предусмотрен)», — говорится в письме.



В «Опоре России» полагают, что запрет на использование электронных кошельков в расчетах с клиентами «для многих станет фактически заградительным барьером и приведет к невозможности осуществления профессиональной деятельности за рубежом».