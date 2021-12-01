Совкомбанк запустил новый вклад — «Волшебная зима с «Халвой». Об этом сообщили в банке, уточнив, что программа пришла на смену депозиту «Золотая осень с «Халвой».

Минимальная сумма нового вклада составляет 50 тыс. рублей. Его можно пополнять в пределах суммы, внесенной на счет в течение десяти дней после открытия.

По депозиту предлагаются следующие процентные ставки:

  • 6,2% годовых для срока два месяца;
  • 6,6% для срока шесть месяцев;
  • 6,8% для срока 12 месяцев;
  • 7,7% для срока 36 месяцев.

Проценты выплачиваются по истечении срока вклада на карту «Халва».

Ставку депозита на сроки от шести месяцев можно увеличить на 1 процентный пункт, если делать от пяти покупок или платежей с помощью карты «Халва» на сумму от 10 тыс. рублей (5 тыс. — для карт «Социальная «Халва») ежемесячно в течение срока действия вклада, а также не допускать просрочек по карте «Халва» и любым другим кредитам в банке. Ставка увеличится в конце срока договора.

Самые популярные вклады с онлайн-заявкой

Самые популярные вклады с онлайн-заявкой

Выбор пользователей Банки.ру
Название Ставка, % Мин. сумма, ₽ Мин. срок, дней
Исполнение желаний с Банки.ру
СКБ-Банк
8.5% от 10000 367
Открыть
Лиц.№ 705
Накопительный счет #Акционный
Росбанк
10% от 1 30
Открыть
Лиц.№ 2272
Оптимальный на 3 года
Кредит Европа Банк
9% от 100000 1098
Открыть
Лиц.№ 3311
Ренессанс Специальный Online
Ренессанс Кредит
от 7% от 100000 91
Открыть
Лиц.№ 3354
Волшебная зима с халвой – Акционный
Совкомбанк
8.05% от 50000 365
Открыть
Лиц.№ 963
Смотреть все предложения