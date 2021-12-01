Совкомбанк запустил новый вклад — «Волшебная зима с «Халвой». Об этом сообщили в банке, уточнив, что программа пришла на смену депозиту «Золотая осень с «Халвой».

Минимальная сумма нового вклада составляет 50 тыс. рублей. Его можно пополнять в пределах суммы, внесенной на счет в течение десяти дней после открытия.

По депозиту предлагаются следующие процентные ставки:

6,2% годовых для срока два месяца;

6,6% для срока шесть месяцев;

6,8% для срока 12 месяцев;

7,7% для срока 36 месяцев.

Проценты выплачиваются по истечении срока вклада на карту «Халва».



Ставку депозита на сроки от шести месяцев можно увеличить на 1 процентный пункт, если делать от пяти покупок или платежей с помощью карты «Халва» на сумму от 10 тыс. рублей (5 тыс. — для карт «Социальная «Халва») ежемесячно в течение срока действия вклада, а также не допускать просрочек по карте «Халва» и любым другим кредитам в банке. Ставка увеличится в конце срока договора.